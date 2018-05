Stickman, il robot creato da Disney in grado di eseguire un backflip

Il nuovo progetto sviluppato da Disney non ha nulla a che vedere con l'animazione: si chiama Stickman, è un robot dalle dimensioni molto simili a quelle di un essere umano e sa fare i backflip a mezz'aria come i migliori acrobati. Perché Stickman? Beh, la sua struttura ricorda molto quella di un bastone, un agile bastone robotico.

Per lo stunt, il robot è stato fatto ondeggiare a sei metri d'altezza attaccato ad un cavo d'acciaio, ancorato al soffitto; si è poi lanciato nel vuoto e, una volta liberatosi dall'imbracatura, ha assunto la classica posizione rannicchiata necessaria ad eseguire il backflip. Infine è atterrato sull'apposito materassino, in posizione distesa, come da manuale.

Stickman è alto circa 2 metri, una misura definita "molto simile all'altezza media degli acrobati con le braccia distese sopra la testa" secondo Disney Research, la divisione della compagnia che lo ha costruito. La sua dotazione comprende un sensore per la rilevazione dell'inerzia e del movimento, un set di sensori telemetrici laser ed un sistema di visione artificiale; grazie a queste apparecchiature tecnologiche Stickman è in grado di effettuare i calcoli necessari a muoversi in aria e ad eseguire i backflip, ma come testimonia il video anche la tecnologia più avanzata può fallire a volte. Nel filmato viene inoltre spiegato tutto il processo che porta il robot ad eseguire lo stunt.