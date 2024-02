STIGA presenta la nuova generazione di robot tagliaerba autonomi

STIGA, il principale produttore di a livello mondiale di macchinari ed attrezzature per il giardinaggio, annuncia oggi la nuova generazione di robot tagliaerba autonomi che rispetto ai precedenti modelli offrono una maggiore efficienza e portano delle novità a livello di design e qualità di taglio del prato.

Il tutto è possibile grazie ad una serie di tecnologie proprietarie: 37 brevetti registrati, di cui 20 relativi alla navigazione, 8 alla connettività e 9 al design e soluzioni meccaniche. L’intera gamma di tagliaerba autonomi opera attraverso un perimetro virtuale basato su RKT GPS, combinato con la tecnologia Active Guidance System (AGS) brevettata da STIGA e che offre la massima affidabilità del segnale per prevenire interruzioni durante il taglio. I robot sono anche in grado di rilevare e memorizzare dove la ricezione GPS è debole o assente ed individuano i punti ciechi nel giardino, utilizzando queste informazioni per pianificare il percorso di taglio più efficiente.

Presente anche una connessione Cloud con la sua stazione di riferimento lungo tutto il percorso. In questo modo, il robot autonomo di STIGA assicura un taglio uniforme, mentrel’app STIGA.GO permette di controllare lo stato ed il funzionamento.

I robot STIGA sono in grado di prendersi cura dell’area indicata in appena due cicli di taglio al giorno, senza bisogno di effettuarne altri durante la notte, ma lasciano anche all’erba il tempo di cinque ore per assorbire l’umidità prima del taglio successivo.

Tra le novità incluse troviamo:

Custom Cutting Angle: Dopo aver selezionato il pattern di taglio desiderato, è possibile modificare l’angolo delle linee di taglio parallele , che può essere personalizzato in un intervallo compreso tra +90° e -90°, con incrementi di 0,1 gradi. Una funzione ideale per adeguare le linee alla forma e alla struttura del giardino esistenti, migliorandone l’aspetto complessivo.

Dopo aver selezionato il pattern di taglio desiderato, è possibile , che può essere personalizzato in un intervallo compreso tra +90° e -90°, con incrementi di 0,1 gradi. Una funzione ideale per adeguare le linee alla forma e alla struttura del giardino esistenti, migliorandone l’aspetto complessivo. Temporary No-Cutting Zones: È possibile escludere temporaneamente dall’area di taglio alcune sezioni del giardino. Per impostare questa funzione è sufficiente collegare due punti del perimetro virtuale, creando una linea di separazione .

È possibile escludere temporaneamente dall’area di taglio alcune sezioni del giardino. Per impostare questa funzione è sufficiente collegare due punti del perimetro virtuale, creando una . Stay Away setting : È inoltre possibile escludere temporaneamente dall’area di taglio la zona circostante all’utente, definita dalla posizione GNSS del suo dispositivo mobile o selezionando la “distanza cuscinetto” dal punto desiderato sulla mappa del proprio giardino tramite la Stiga.GO App, nonché la cornice temporale.

: È inoltre possibile escludere temporaneamente dall’area di taglio la zona circostante all’utente, definita dalla posizione GNSS del suo dispositivo mobile o selezionando la dal punto desiderato sulla mappa del proprio giardino tramite la Stiga.GO App, nonché la cornice temporale. Obstacle Notification : Se durante il taglio subisce ripetutamente degli urti, una volta tornato alla base di ricarica, il robot notificherà all’utente la presenza di un ipotetico ostacolo . L’utente può quindi visualizzare la posizione approssimativa dell’ostacolo sulla mappa e delimitarlo impostando una “No-Cutting Zone” circolare intorno ad esso.

: Se durante il taglio subisce ripetutamente degli urti, una volta tornato alla base di ricarica, il robot notificherà all’utente la presenza di un . L’utente può quindi visualizzare la posizione approssimativa dell’ostacolo sulla mappa e delimitarlo impostando una “No-Cutting Zone” circolare intorno ad esso. Long Exit : Con la funzione attiva, in uscita dalla base di ricarica, il robot si allontana autonomamente dai contatti di alimentazione per una distanza di 2 metri , quindi ruota di 180° per avviare il processo di taglio o per effettuare il percorso di aggancio.

: Con la funzione attiva, in uscita dalla base di ricarica, il robot si allontana autonomamente dai contatti di alimentazione per una distanza di , quindi ruota di 180° per avviare il processo di taglio o per effettuare il percorso di aggancio. Closed Area Mowing : Questa funzione consente al robot di operare in aree chiuse in modo indipendente. Una volta completata la zona di taglio prevista, il robot si arresta automaticamente, pronto per essere riposizionato sulla base di ricarica, o in un’altra area del giardino.

: Questa funzione consente al robot di operare in in modo indipendente. Una volta completata la zona di taglio prevista, il robot si arresta automaticamente, pronto per essere riposizionato sulla base di ricarica, o in un’altra area del giardino. Push Notifications: Attivando questa funzione, il robot invia notifiche push attraverso la STIGA.GO App in caso di malfunzionamento del robot o di interruzione dopo il taglio in un’area chiusa. Ciò consente un rapido intervento a distanza o in loco e una comunicazione costante, per un controllo ottimale del robot e, di conseguenza, del proprio giardino.

La gamma di robot è stata ampliata ed allo STIGA A1500 si aggiungono i modelli A500, A750 ed A1000. Arrivano però anche i modelli A7500 ed A10000 che coprono fino a 10mila metri quadri di superficie.

Di seguito il listino:

NUOVO! A 500: € 1.699,00

NUOVO! A 750: € 1.999,00

NUOVO! A 1000: € 2.499,00

A 1500: € 2.999,00

A 3000: € 3.999,00

A 5000: € 4.999,00

NUOVO! A 7500: € 5.999,00

NUOVO! A 10000: € 6.999,00

L’acquisto può essere effettuato direttamente sul sito web di Stiga e presso i rivenditori autorizzati. Per gli acquisti effettuati dal 1 Febbraio il prezzo di vendita include un pacchetto connettività gratuito per l’intera durata della vita del robot, senza costi aggiuntivi.