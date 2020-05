Le stime sull'aumento del livello del mare del 2100 sono più terribili del previsto

Gli scienziati hanno avvertito: se la superficie terrestre si scalda di altri 3.5 °C, i livello degli oceani si alzerà fino a 1.3 metri entro 2100. Nel 2300, quando le calotte glaciali del nostro pianeta avranno perso migliaia di miliardi di tonnellate in massa, i livelli del mare potrebbero salire di oltre cinque metri.

Anche se l'obiettivo di limitare il riscaldamento globale al di sotto dei 2 °C viene raggiunto, il livello dell'oceano potrebbe salire di due metri per il 2300, secondo uno studio della rivista Climate Atmospher Science. La temperatura media della superficie terrestre, infatti, è aumentata di poco più di 1 °C dall'era preindustriale.

"È chiaro ora che le precedenti stime sull'innalzamento del livello del mare erano troppo basse", dichiara all'AFP il coautore dello studio Stefan Rahmstorf. I nuovi scenari per il 2100 e 2300 sono significativamente più plausibili di quelli del gruppo Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) delle Nazioni Unite. "L'IPCC tende ad essere molto cauto e conservatore, motivo per cui ha dovuto correggersi già diverse volte", continua l'uomo.

L'innalzamento del livello del mare alla fine potrebbe dimostrarsi più devastante degli effetti del riscaldamento globale. La Groenlandia e l'Antartide occidentale stanno perdendo almeno sei volte più ghiaccio oggi rispetto agli anni '90. Dal 1992 al 2017, infatti, hanno perso circa 6.4 trilioni di tonnellate di massa.

Nell'ultimo decennio, il livello del mare è aumentato di circa quattro millimetri all'anno. Nel 22esimo secolo, tuttavia, questa tendenza potrebbe diventare dieci volte più velocemente.