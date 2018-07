Stipendio pagato in Gift Card Amazon? E' realtà, anche in Italia

Lavoro telematico retribuito in buoni Amazon da 25 Euro da spendere sulla piattaforma online. E' questa la particolare offerta lavorativa proveniente dal Canada e pubblicata da Globalme Localization, una startup specializzata in tecnologia e software.

L'offerta di lavoro è rivolta anche ai minori, dal momento che nell'annuncio si legge che "siamo alla ricerca di candidati madrelingua italiani di età superiore ai sei anni, per un progetto di raccolta dati in cui i candidati selezionati dovranno registrare alcune frasi online per testare le funzioni di un dispositivo di riconoscimento vocale". L'annuncio precisa anche che "un adulto può aiutare il minorenne a completare il progetto", ma è comunque richiesto il consenso scritto dei genitori.

Le frasi da registrare hanno una durata complessiva di 45 minuti fino al massimo di un'ora, due requisiti che rendono il tutto un contratto a termine che può essere svolto online da qualsiasi postazione.

Particolarità è data dal fatto che la retribuzione non sarà in moneta, ma in Gift Card di Amazon del valore di 25 Euro, o altre valute, a seconda della valuta.

Quest'ultima scelta, siamo sicuri, farà discutere in quanto da molti è visto come un metodo di pagamento simile ai tanto contestati voucher. A tal proposito, in molti hanno già chiesto parere al Ministro del Lavoro, Luigi Di Maio.