Stipendio da record per Sundar Pichai: è uno dei più alti di sempre

Il 2019 di Sundar Pichai è stato un anno molto positivo. Il dirigente è ufficialmente diventato amministratore delegato di Alphabet, il che comporta non solo più responsabilità ma anche un trattamento economico rispetto al passato.

Secondo quanto riportato da varie agenzie, dal 2020 Pichai guadagnerà 2 milioni di Dollari di stipendio fisso all'anno, a cui si aggiunge un premio produttività di 240 milioni di Dollari di azioni sotto stock option in base alle performance del titolo aziendale. Dati alla mano, si tratta di uno degli stipendi più alti di sempre tra quelli promessi agli executive, ma è anche un cambio di rotta storico per la stessa Google.

Il suo predecessore, Larry Page, si era dato uno stipendio di 1 Dollaro, il che rende bene l'idea di come la strategia societaria di Big G sia cambiata. Amit Batish di Equilar, una compagnia specializzata nell'analisi di stipendi e premi per i dirigenti, ha celebrato la notizia confermando il record assoluto, ma ha comunque osservato che "per quanto riguarda i benefici, Pichai è dietro a Tim Cook che da quando è diventato amministratore delegato di Apple ha accumulati premi per 376 milioni di Dollari".

Nell'anno che si sta per concludere è aumentato anche lo stipendio del CEO di Microsoft, del 66% per le performance aziendali.