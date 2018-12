Stocard è l'app wallet leader in Europa: 30 milioni di utenti nel mondo

Stocard​, il portafoglio digitale leader in Italia ed in Europa per la digitalizzazione delle carte fedeltà, ha annunciato oggi, a ridosso del Natale, il nuovo record di utenti in Italia ed a livello globale, raggiungendo così quota 5 milioni di utenti nel paese e 30 al mondo.

Grazie a questi numeri, l’Italia si conferma il mercato leader dell’azienda: il 27% dei responsabili di acquisto utilizza Stocard e con una media di utilizzo mensile dell’app di oltre 7 volte al mese.

La crescita esponenziale dell’azienda non si ferma all’Italia. Stocard ha infatti annunciato di aver superato i 30 milioni di utenti al mondo. Sostenuta dall’investimento di serie B di 20 milioni di dollari ottenuto ad inizio estate, l’applicazione è oggi disponibile in 15 lingue ed i mercati più maturi come Italia, Germania, Australia, Francia, Olanda e Canada, hanno visto l’apertura di sedi nazionali per curare più da vicino la relazione con i mercati nazionali.

L’azienda tedesca conta 4.000 retailer tra cui Mediaworld, Esselunga, Carrefour, Ikea, Decathlon, Leroy Merlin, Sigma, Crai, Bennet e molti altri, permettendo ai consumatori di trarre vantaggio dai programmi di fidelizzazione con un semplice click sull’app, virtualizzare le proprie carte fedeltà in un'unica applicazione e raccogliere punti e premi senza dover portare con sé le varie tessere. Inoltre gli utenti possono ricevere offerte mirate dai propri retailer preferiti, verificare in tempo reale il saldo punti e sottoscrivere nuovi programmi fedeltà direttamente nell’app.