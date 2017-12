Stocard: oltre un milione di acquisti nei tre giorni del Black Friday in Italia

Il Black Friday ha dato il via allo shopping natalizio ed i trend di questi giorni sono delle vere e proprie anticipazioni dei comportamenti di acquisto che vedremo nel periodo del Natale.

Diversamente dai paesi anglosassoni, probabilmente “assuefatti” da anni di promozioni Black Friday, i consumatori italiani sono alle prime esperienze ma, dati alla mano, ben disposti a non fermarsi.

Le statistiche si riferiscono agli acquisti avvenuti nei negozi nel fine settimana del 24-26 Novembre, escludendo il Cyber Monday:

Oltre 1 milione gli acquisti concentrati in 3 giorni

I risultati che emergono fotografano una crescita rispetto al trend annuo di acquisti: +15.2% i consumatori che hanno acquistato durante il Black Friday , +17.5% gli eventi di acquisto e, rispettivamente, +3% e +4% rispetto al Black Friday del 2016

, +17.5% gli eventi di acquisto e, rispettivamente, +3% e +4% rispetto al del 2016 Gli acquisti di articoli di elettronica registrano un +91,4% rispetto alla media annua, posizionandosi in vetta alle preferenza degli italiani. In seconda posizione troviamo l’abbigliamento con un +67,3% ed in terza gli articoli per bambini con un +51,3%.

Un incremento generalizzato che impatta positivamente 10 dei settori retail più importanti.

Stocard, oltre a focalizzarsi sulla crescita delle vendite durante il fine settimana del Black Friday, ha preso in considerazione lo “shopping time”, gli orari di punta per i consumi, ed il picco si è registrato nel pomeriggio del 24 Novembre: +23,6% tra le 16:00 e le 20:00.

I dati di acquisto sono stati raccolti da Stocard, l'applicazione famosa in Italia ed in Europa per la digitalizzazione delle carte fedeltà, che conta ben 4.000 retailer e 17 milioni di utilizzatori al mondo.