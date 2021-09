A cosa serviva Stonehenge? Ecco cosa ne pensano gli storici

Costruito nell'era delle piramidi, Stonehenge, quello che gli storici considerano un vero e proprio miracolo dell'ingegneria, nasconde ancora oggi moltissimi segreti. Gli storici di tutto il mondo non fanno che domandarsi come sia stato possibile creare qualcosa del genere e soprattutto perché!

Di teorie ne esistono a bizzeffe ma ve ne sono alcune più accreditate di altre. Secondo parte dell'opinione scientifica quel luogo che si trova nello Wilshire, vicino ad Amesbury, in Inghilterra, veniva utilizzato per osservare i raggi del sole, quali effettivamente illuminano tutti i megaliti esattamente durante l'equinozio.

L'equinozio, che ha dato origine ad un evento astronomico rarissimo in Egitto, indica i due istanti dell'anno in cui il sole incontra l'equatore celeste. Ciò che caratterizza il fenomeno è che nei giorni in cui avviene, giorno e notte sono uguali in tutti i luoghi della terra.

Un'altra teoria è che Stonehenge venisse utilizzato come luogo di culto. In effetti, nelle vicinanze furono ritrovate 80.000 ossa di animali il che potrebbe comportare due cose: o si trattavano dei resti del cibo dei visitatori oppure di quegli degli animali utilizzati come sacrifici agli dei.

Quello che noi oggi possiamo vedere del sito archeologico è soltanto una piccola frazione dell'originario allestimento infatti gli studiosi hanno scoperto che scavando anche a distanza di parecchi chilometri si trovavano strutture simili legate a Stonehenge.

Uno dei quesiti che ha più incuriosito gli archeologi, inoltre, è la tecnica con cui hanno potuto trasportare quei megaliti pesanti oltre le 20 tonnellate e alti anche fino a 7 metri.

Il ricercatore David Nash e il suo team hanno scoperto che quelle rocce provengono effettivamente da una zona vicina caratterizzata da colline (West Woods) ma nonostante la conferma non ci è ancora dato sapere come siano riusciti a trasportare quel peso per 25 km.

"Forse spostavano le rocce facendovi rotolare sotto dei tronchi" ha ipotizzato Nash, altri colleghi pensano anche che possano aver utilizzato delle slitte tuttavia non vi è alcuna certezza che sia andata così, sembra soltanto la risposta più logica.

Perché questo luogo è stato costruito? Da dove vengono i megaliti e come hanno fatto a resistere per 5000 anni? In che modo lo hanno costruirlo? Ad alcune di queste domande abbiamo trovato la risposta ma le altre sono ancora avvolte nel mistero.