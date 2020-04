Stonehenge, il grandioso monumento probabilmente eretto da una popolazione

Il famoso e misterioso sito di Stonehenge ha da sempre affascinato l’uomo per il suo aspetto semplice eppure sacro e imponente ma continua a far parlare di sé.

Il sito di Stonehenge si trova nel Whitshire, nel sud dell’Inghilterra, ed è famoso nel Regno Unito e nel mondo tanto da essere diventato quasi un simbolo dell’arte e della creativa dei primi uomini che hanno abitato questo pianeta millenni fa. Il sito si trova su una collina ed è formato da circa 150 blocchi, i più pesanti dei quali pesano dalle 2 alle 3 tonnellate. Questi blocchi provengono da una zona che dista circa 300 km dal sito e questo vuol dire che le pietre sono state trasportate, per tutti quei chilometri, prima di essere depositate dove si trovano oggi.

La costruzione di Stonehenge, come ci dice l’English Heritage, custode del sito archeologico, doveva essere stato un cantiere monumentale per l’epoca (nel 3000 a.C.). L’organizzazione alla base della costruzione doveva essere estremamente efficiente ed ha visto il lavoro ed il coordinarsi di centinaia di persone equipaggiate con i semplici strumenti dell’epoca e una tecnologia ancora decisamente primitiva. Tuttavia, il sito venne usato per feste, cerimonie e riti funebri per molti millenni, abbracciando il neolitico e l’età del bronzo.

Questo luogo che i primi uomini consideravano sacro era anche provvisto di un’acustica incredibile e la prova che il sito servisse anche per svolgervi alcune feste è ben documentato dal fatto che vi sono state trovate delle ossa di maiale. Tuttavia, ci dicono sempre i custodi del sito archeologico, recentemente è stata trovata, a soli 2.5 chilometri di distanza dal sito, una città del neolitico e recenti studi hanno ipotizzato che gli abitanti della città fossero originari del Mediterraneo. Probabilmente, furono proprio loro gli artefici della costruzione di Stonehenge ed i guardiani di questa costruzione misteriosa e affascinante.