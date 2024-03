Stonex One: Francesco Facchinetti racconta l'incredibile storia dietro le quinte

Nel 2015, ormai 9 anni fa, qualcuno aveva tentato di lanciare uno "smartphone italiano" (o meglio: il marketing si basava molto su questo aspetto). Il riferimento è al progetto Stonex One, "capitanato" da Francesco Facchinetti (perdonerete il gioco di parole con "La canzone del capitano").

Il risultato è noto: il fallimento di Amoi, l'azienda cinese che assemblava lo smartphone, ha portato allo stop della produzione di Stonex One. Ai dettagli che ormai tutti conoscono, tra cui quelli approfonditi nell'intervista di creatortalks a Facchinetti risalente al 2020, si aggiungono ora altre informazioni sul "dietro le quinte".

"Il problema non è quando fallisci: è quando fai troppo successo": introduce così l'argomento Francesco Facchinetti, al minuto 36:10 circa dell'intervista concessa al canale YouTube di Giacomo Freddi. La data di pubblicazione? 13 marzo 2024. "Avevo fatto un'avventura bellissima con la tecnologia: un telefono che si chiamava Stonex One".



Ci risiamo: ancora una volta Facchinetti, ad anni di distanza, parla a ruota libero del progetto. "Ci è scoppiata in mano", spiega DJ Francesco. "Il concetto era costruire un telefono che potesse respirare un po' di Made in Italy. Questo con tutte le dinamiche con cui la tecnologia viene costruita: ovviamente viene assemblata in Cina".

Ribadito che "un po' tutti i prodotti tecnologici" vengono assemblati in Cina e spiegato il "Made in Italy", Facchinetti scende nel dettaglio dell'accaduto: "Molto semplicemente: facciamo un video. Non ho neanche pensato fino in fondo che cosa potesse succedere. Mi sono messo una camicia blu e degli occhiali. Non avevo pensato di assomigliare a Steve Jobs".

Il successo del video di presentazione ha superato le aspettative: "Ci siamo trovati in mezzo a una cosa gigantesca. Molto più grande di noi. A quel punto, abbiamo detto: "le cose sono serie, dobbiamo metterci seriamente a lavorare, a costruire fino in fondo quel progetto che finora è rimasto sulla carta". Abbiamo aperto dei preorder sull'onda dell'entusiasmo".



Com'è andata? "Noi eravamo totalmente in un altro mondo. 150.000 preordini del telefono: follia più totale. A quel punto cosa succede? Hai fatto più successo di quello che ti meritavi". Facchinetti ammette, usando parole sue, di essere "andato oltre la linea del successo".

Quali sono stati i problemi derivanti dall'elevato numero di preordini? "Se stai "guardando a vista", magari non riconosci propriamente il mercato su cui stai agendo. Non ragioni sul fatto che, se vuoi 150.000 telefoni, devi produrli banalmente". Non solo: "non ragioni che il mercato dei semiconduttori prevede dei player come Apple e Samsung".

Segue il racconto di una telefonata con l'azienda cinese che forniva i componenti fotografici: in quell'occasione, ci fu "un ritardo di tre mesi" nella linea produttiva di Stonex One per via di un'elevata richiesta di componenti all'azienda cinese da parte di Apple. "Non è che puoi dire: gli facciamo causa", spiega Facchinetti. "Non avevamo previsto tutto questo".



In seguito a un investimento importante per il primo drop, riguardante delle "capsule collection" (qualcuno si ricorderà di "#Galileo" e simili), si sono verificate alcune problematiche che DJ Francesco definisce "da startup". "Il telefono aveva delle grosse problematiche. [...] Alla fine cosa succede? L'azienda che ci assembla i telefoni fallisce".

La conclusione? "Il dispiacere è che potevamo farcela. La pressione era talmente alta che se fossimo stati preparati potevamo farcela". Invitiamo a recuperare le dichiarazioni integrali tramite il player presente in apertura per comprendere meglio tono e contesto delle affermazioni, ma di certo il resoconto sul progetto Stonex One di Facchinetti, effettuato circa 9 anni dopo, svela dei "dietro le quinte" finora inediti sullo "smartphone Made in Italy".

