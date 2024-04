STOP abiti sgualciti con lo stiratore verticale Electrolux in MAXI OFFERTA

Electrolux E6Hs1-2Eg Stiratore Verticale risolve l'annoso problema di avere abiti sempre pronti all'uso e ordinati. Ideale anche per portarlo in viaggio.

Grazie alla sua Potenza da 1200W, ti consente di avere giacche, pantaloni, camice ed altri capi subito pronti con poche passate. Il tutto, senza rovinare il tessuto. Puó essere usato su cotoni, lino, lana e anche tessuti sintetici.

Il serbatoio removibile è molto capiente, quindi passerà diverso tempo affinché dovrai riempirlo di nuovo.

Grazie al cavo lungo 3 metri è possibile raggiungere anche i posti piú difficili come le tende. Quindi non sarai costretto a usare prolunghe in caso la presa sia piuttosto lontana.

Viene fornito di utili accessori, come la spazzola da utilizzare sui tessuti in denim e il guanto protettivo per il vapore. Dunque, non dovrai temere di scottarti o di danneggiare la tua mano con il vapore.

Molto leggero, pesa di fatti meno di un chilo e mezzo (1.34 Kg). Il che ti consentirà di usarlo senza stancarti il braccio e di portarlo con te ovunque vada, inserendolo agevolmente in borse e valigie. Anche grazie al fatto che sia grande solo ‎31.9 x 11.4 x 11.3 cm.

Accattivante il colore grigio, che gli conferisce anche una certa eleganza. Prendilo a soli 29,99 euro!

