STOP alla batteria scarica: Power Bank Veger in OFFERTA per poche ore

VEGER Power Bank è una straordinaria power bank per tutti i dispositivi, Apple ma anche Android. Può anche ricaricare più dispositivi contemporaneamente. Il comodo led display digitale ti dice a che punto è la ricarica. Supporta anche la ricarica in modalità wireless. Oggi puoi farla tua col doppio sconto 5%+30%!

Questo dispositivo carica il tuo iPhone 14 fino al 60% in soli 30 minuti con l'ingresso USB C ultraveloce da 20 W PD. Inoltre, la tecnologia di ricarica rapida PD riconosce in modo intelligente il dispositivo ed eroga la giusta corrente di ricarica per proteggere la batteria da eventuali danni.

Inoltre, è dotato di un cavo iOS, non c'è bisogno di portare con sé un cavo aggiuntivo per caricare iPhone e iPad. Supporta la funzione di ricarica wireless per Apple Watch Series 1-9/Ultra/SE.

Le due porte di ingresso (iOS e USB-C) consentono di scegliere il cavo giusto per la ricarica in base alle proprie esigenze. Tre porte di uscita (iOS, USB-C e uscita per la ricarica wireless di Apple Watch) possono caricare più dispositivi contemporaneamente.

Supporta la ricarica bidirezionale con porte iOS e USB-C. E' dotato di un display digitale a LED, in grado di mostrare l'energia residua in tempo reale.

Molto comodo da utilizzare grazie alle dimensioni di 10,2 x 6,38 x 1,63 cm e un peso di soli 124 grammi.

