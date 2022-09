Stop alla carne! Dall'Olanda arriva il divieto di qualsiasi pubblicità

Dal 2024 la città olandese di Haarlem vieterà qualsiasi tipo di pubblicità relativa alla carne, a causa degli effetti negativi degli allevamenti sul clima.

Haarlem, città di 160 mila abitanti situata a ovest di Amsterdam, sarà la prima nel mondo a vietare spazi pubblicitari relativi alla carne. Si tratta di un'iniziativa nata proprio dal progetto ideato dal governo dei Paesi Bassi nel cercare di ridurre il consumo di carne e gli allevamenti di bestiame.

L'obiettivo è quello di effettuare un taglio di un terzo del totale dei capi di bestiame entro il 2030, tutto ciò per far sì che venga dimezzata la concentrazione di azoto nei terreni e anche le emissioni di gas serra. Il divieto partirà dal 2024 dopo aver inserito la carne fra i prodotti ritenuti fonte aggiuntiva di crisi climatica.

Molti studi hanno già dimostrato quanto incide il consumo di carne sulle emissioni di gas serra, fornendo dei risultati decisamente allarmanti che tengono in considerazione ogni fase della produzione, dal trasporto ai successivi rifiuti.

A tutto ciò, bisogna aggiungere poi la distruzione delle foreste abbattute per far spazio ai pascoli e anche ai fertilizzanti ricchi di azoto. La pubblicità verrà quindi vietata su mezzi pubblici, pensiline e i vari schermi degli spazi pubblici della città.

Si tratta ovviamente di una scelta che ha destato molte polemiche e proteste da parte delle aziende del settore, secondo cui il comune starebbe esagerando nel dire alle persone cosa è meglio per loro. A rispondere dunque, è stato proprio il consigliere comunale Klazes del partito ecologista GroenLinks.

Ha fortemente affermato che si tratta di un'iniziativa atta non a dire ciò che le persone devono o non devono mangiare, ma ciò che sottolinea, è che non si può comunicare al mondo la presenza di una crisi climatica e allo stesso tempo incoraggiare la gente a comprare prodotti che ne rappresentano in parte una causa.

Alcuni metodi alternativi sono già stati proposti, come ad esempio la tassa sulla carne che ne limiterà il consumo. Appare infatti essere decisamente probabile, considerando che anche il governo tedesco la sta prendendo seriamente in considerazione.