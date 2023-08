Lo stop alla condivisione password di Netflix funziona: picco di nuovi abbonati

L’aumento dei prezzi di Netflix, con il conseguente stop alla condivisione password, sembra funzionare ed i nuovi dati di Antenna mostrano un forte picco di nuovi abbonati nei mesi di maggio, giugno e luglio.

Dallo scorso 23 Maggio infatti Netflix ha introdotto il nuovo sistema di condivisione degli account che in Italia richiede il pagamento di una somma di 4,99 Euro al mese per aggiungere dei profili extra.

Antenna ha affermato che nei primi sei giorni dall’entrata in vigore della repressione, Netflix ha registrato “i quattro giorni con il più alto numero di nuovi utenti negli Stati Uniti” da quattro anni e mezzo, come si può vedere direttamente nel grafico presente in calce dove si può osservare il grande picco di giugno e fine maggio che ha portato all’aggiunta di 5,9 milioni di nuovi abbonamenti a livello mondiale nel secondo trimestre del 2023.

"Netflix ha ottenuto 2,6 milioni di nuovi abbonati lordi nel luglio 2023, un valore complessivamente elevato rispetto al normale, ma rappresenta un calo del -25,7% rispetto al record di giugno 2023", ha scritto Antenna. Voi che decisione avete preso? Fatecelo sapere nei commenti.

Nel frattempo, Netflix ha annunciato che se avete un DVD ora è vostro per sempre, in una decisione che segna la fine definitiva del noleggio.