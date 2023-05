Stop alle firme ad iOS 16.4.1: downgrade di iPhone non più possibile

A pochi giorni dal lancio di iOS 16.5, Apple ha annunciato di aver smesso di firmare iOS 16.4.1, la versione precedente del proprio sistema operativo per iPhone. Ciò vuol dire che gli utenti non possono più effettuare il downgrade dei loro OS alle release precedenti.

Si tratta di una pratica comune, che coloro che hanno seguito le vicende relative ad iOS conoscono bene. Apple è solita rimuovere le firme dalle versioni precedenti di iOS a pochi giorni di distanza dal lancio degli aggiornamenti, per spingere gli utenti ad installare con regolarità i pacchetti e tenere i loro iPhone sempre aggiornati. iOS 16.5 non ha introdotto grosse novità in termini di funzionalità, ma sotto il cofano sono presenti diversi fix lato sicurezza.

iOS 16.4.1 era stato lanciato da Apple il 7 Aprile scorso e conteneva solo correzioni di bug, come dimostrato dal fatto che è arrivato a meno di due settimane di distanza da iOS 16.4, un pacchetto sicuramente più corposo che ha portato con se delle importanti new entry in termini di emoji, funzionalità per Safari e perle chiamate.

Apple nelle scorse ore ha anche dato il via alla fase beta di iOS 16.6, che dovrebbe rendere i messaggi inviati tramite iMessage ancora più sicuri.