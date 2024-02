Stop alla generazione di immagini su Gemini: Google si scusa per gli errori

Se seguite da vicino il mondo dell'IA, saprete certamente che Google ha messo in pausa la generazione di immagini di Gemini nelle scorse ore, dopo aver scoperto che l'Intelligenza Artificiale tendeva a commettere degli errori nella generazione delle immagini storiche, diversificando eccessivamente i loro protagonisti dal punto di vista etnico.

Ebbene, in un blog post dall'eloquente titolo "La generazione di immagini di Gemini ha sbagliato. Miglioreremo", Big G ha spiegato cosa è andato storto e come intende risolvere il problema. Per chi non ha seguito la vicenda, alcuni utenti dell'IA di Google hanno lamentato una mancanza di realismo storico nelle rappresentazioni delle persone in carne ed ossa: per esempio, chiedendo a Gemini di rappresentare i Padri Fondatori degli Stati Uniti d'America o i soldati nazisti della Seconda guerra mondiale, questa restituiva immagini di persone dai lineamenti non-europei, commettendo un grave errore dal punto di vista storico.

Dopo essersi resa conto dell'errore, Google ha bloccato la generazione di immagini di Gemini (almeno per quanto riguarda i soggetti umani), mentre il Senior Vice President della sezione Knowledge & Information dell'azienda, Prabhakar Raghavan, ha spiegato che il problema è stato dovuto all'impegno di Google per una rappresentazione quanto più inclusiva possibile degli esseri umani da parte dell'IA, che però "non ha tenuto in considerazione quei casi in cui l'IA non dovrebbe avere alcun range di modifica dei tratti somatici delle persone".

Inoltre, Raghavan ha aggiunto che Gemini è stato progettato per essere particolarmente "cauto" nella generazione dei soggetti controversi. Tutto ciò ha "spinto il nostro modello a compensare eccessivamente in alcuni casi e ad essere troppo conservativo in altri, portando alla generazione di immagini imbarazzanti e semplicemente sbagliate". In alcuni casi, addirittura, Gemini si sarebbe rifiutato di generare immagini di specifici gruppi etnici, come quelli di discendenza europea e bianca.

Raghavan ha aggiunto che Big G non aveva previsto questi risultati: ora l'azienda sta lavorando duramente per migliorare la generazione di immagini di Gemini, garantendo la massima inclusione e diversità possibile e, al contempo, preservando il rigore storico laddove richiesto. Ciò significa anche che l'azienda porterà avanti dei "test molto estesi" per assicurarsi che la feature funzioni a dovere. Per questo, al momento la generazione IA di immagini resta bloccata su Gemini, anche se l'executive di Mountain View ha confermato che "speriamo che la funzione faccia presto il suo ritorno e vi informeremo non appena sarà pronta".