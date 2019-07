Lo stop alla guerra dei dazi fa respirare i titoli di Apple, Microsoft, NVIDIA e Google

La pace con Huawei, con conseguente stop ad eventuali nuovi dazi nei confronti della Cina, fa festeggiare i titoli dei colossi della Silicon Valley, che hanno aperto la settimana in territorio positivo dopo giorni di fibrillazioni.

I titani del settore, come Apple, Microsoft, Alphabet, Broadcom, NVIDIA ed AMD hanno registrato un aumento dei titoli dopo le ultime notizie. Le società, seppur in maniera diversa, hanno dei legami stretti con la Cina.

Alphabet, Microsoft, Broadcom, Nvidia ed Intel ad esempio hanno Huawei come cliente per i prodotti software ed hardware, ecco perchè la decisione di Trump è stata accolta favorevolmente dagli investitori.

Microsoft, che concede in licenza il sistema operativo Windows ad Huawei per i propri laptop, ha riportato un +1,5% nelle prime ore di contrattazioni, lo stesso guadagno di Alphabet. Il colosso cinese infatti è il secondo produttore di smartphone al mondo e come OS utilizza Android.

Broadcom, che aveva tagliato le previsioni per il fatturato a causa del ban di Trump, ha riportato un aumento del 5% questa mattina, mentre AMD e NVIDIA nelle pre contrattazioni erano al +5%.

Anche Apple ha da festeggiare, dal momento che non solo si affida ad alcuni partner cinesi per la produzione dei propri dispositivi, ma può tornare a fare affidamento sul mercato asiatico, che rappresenta una delle fonti principali di guadagno.