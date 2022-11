Stop ai licenziamenti per Twitter: Elon Musk annuncia nuove assunzioni

I licenziamenti in Twitter sono terminati. Durante un incontro con i dipendenti, l’amministratore delegato Elon Musk ha annunciato che la compagnia ha chiuso con i licenziamenti ed ora è pronta ad assumere nuove persone.

Musk ha fatto riferimento al reclutamento attivo per ruoli nel comparto di engineering e vendite, ma non ha specificato quali figure saranno inserite nell’organigramma di Twitter. Durante l’incontro Musk ha affermato che la priorità sarà data a “persone brave che sanno scrivere software”, il che fa riferimento ad sviluppatori ed ingegneri, due delle figure che sono state maggiormente impattate dai pesanti tagli della forza lavoro.

L’incontro è stata l’occasione per parlare a 360 gradi dei piani che ha in serbo Musk: il CEO ha affermato che allo stato attuale non ci sono piani per spostare il quartier generale di Twitter in Texas, come fatto con Tesla, ma potrebbe senso avere una “doppia sede” in California e Texas. “Se vogliamo spostare la sede in Texas, penso che si inizierebbe a dire che Twitter è diventato di destra, ma non mi sembra il caso”, ha detto ai dipendenti. “Questa non è un’acquisizione di Twitter da parte della destra. È un’acquisizione da parte dell’ala moderata di Twitter” ha specificato.

L’eccentrico amministratore delegato ha anche affrontato il tema della libertà di parola: “dobbiamo rappresentare più punti di vista, anche se non siamo d’accordo” ha affermato, ed ha anche fatto una sorta di mea culpa quando ha parlato della riorganizzazione interna, riconoscendo che probabilmente il suo piano “potrebbe essere errato in qualche parte, ma ci stabilizzeremo nel tempo”.

Musk durante la riunione ha anche posto l’esempio del Giappone: “può sembrare che Twitter sia incentrato sugli Stati Uniti, ma semmai lo è sul Giappone. Ci sono all’incirca lo stesso numero di utenti attivi giornalieri in Giappone che negli Stati Uniti, nonostante il Giappone abbia un terzo della popolazione degli Stati Uniti” ha affermato.

Nel fine settimana intanto su Twitter è tornato Donald Trump, mentre ha cancellato il suo account Phil Schiller di Apple.