Stop alle novità per Windows 10: 22H2 sarà la versione finale

In una nota pubblicata sulla community di Windows, Microsoft ha annunciato che la versione attuale di Windows 10, la 22H2, sarà quella finale per il sistema operativo.

Il colosso di Redmond ci ha tenuto a ricordare la data di fine di supporto per Windows 10, che sarà aggiornato fino al 14 Ottobre 2025. Fino a tale data, saranno pubblicate per l’OS solo patch di sicurezza mensili, mentre faranno eccezione le versioni LTSC esistenti che continueranno a ricevere aggiornamenti oltre tale data in base agli specifici cicli di vita.

Già da diversi mesi, Microsoft sta spingendo gli utenti Windows 10 verso Windows 11, ed anche nel post in questione evidenzia come sia raccomandato l’aggiornamento, a patto di possedere ovviamente un PC compatibile. “Se tu e/o la tua organizzazione dovete rimanere su Windows 10 per il momento, eseguite l’aggiornamento a Windows 10, versione 22H2 per continuare a ricevere le versioni mensili degli aggiornamenti della sicurezza fino al 14 ottobre 2025” continua Microsoft nelle raccomandazioni finali.

Microsoft ha anche annunciato le prossime versioni di Windows LTSC, che saranno disponibili nella seconda metà del 2024: Windows 11 Enterprise LTSC e Windows 11 IoT Enterprise LTSC. Almeno a momento però non è stata diffusa alcuna informazione sulla data di lancio, che sarà comunicata solo in un secondo momento.