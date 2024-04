Stop al nudo nei messaggi privati su Instagram, verranno oscurati

Instagram dice stop al nudo. L’applicazione di condivisione foto targata Meta è al lavoro su una nuova funzionalità che proteggerà gli utenti dalla ricezione di contenuti di nudo nella messaggistica interna, al fine di evitare possibili abusi.

Meta infatti ha comunicato oggi che la funzionalità sostanzialmente sfrutterà lo stesso sistema applicato alle immagini e video che mostrano contenuti di violenza. Come spiegato, infatti, le foto o video di nudo ricevute via DM saranno sfocate e mostreranno un alert che avviserà gli utenti del loro contenuto. L’impostazione sarà attiva di default per tutti gli adolescenti presenti su Instagram, ma sarà inviata anche una notifica per incoraggiare gli adulti ad attivarla. L’obiettivo è scoraggiare gli utenti ad inviare questa tipologia di contenuti in DM, a seguito dei numerosi rapporti che hanno mostrato come pratiche di questo tipo abbiano causato danni agli utenti più giovani, danneggiando la salute mentale ed aprendo le porte dell’app a quello che è stato definito un “mercato per i predatori sessuali sui minori”.



Il Wall Street Journal spiega che la funzionalità sarà testata nelle prossime settimane, ed il lancio globale è previsto per i prossimi mesi. Meta ha confermato che il sistema sfrutterà l’apprendimento automatico sul dispositivo per analizzare se un’immagine inviata contiene nudità: è bene precisare che la società non avrà accesso diretto a queste immagini, a meno che non vengano segnalate.

“Questa funzionalità è progettata non solo per proteggere le persone dal vedere nudità indesiderate nei loro messaggi diretti, ma anche per proteggerle dai truffatori che potrebbero inviare immagini di nudo per indurre le persone a inviare in cambio le proprie immagini" spiega Meta. Sia i mittenti che i destinatari di tali foto riceveranno un alert rispettivamente prima di inviarle che al momento della ricezione.

Su JBL T110 Cuffie In Ear con Microfono, Cavo Piatto Antigroviglio, è uno dei più venduti di oggi.