'Stop ai porno in Italia per i minori': si discute di verifica dell'età

Il Governo Meloni sta valutando di porre un freno in modo importante alla visione di contenuti per adulti da parte di persone con età inferiore ai 18 anni. Si ritiene infatti che gli attuali sistemi di verifica dell'età non riescano a prevenire in modo efficace l'accesso ai porno da parte dei minori.

Come riportato anche da Repubblica e Il Tempo, l'esempio da seguire sarebbe dunque quello della Francia, ovvero fare uso di servizi terzi per monitorare l'applicazione della legge. A spiegarlo è stata Eugenia Maria Roccella, Ministra per le pari opportunità e la famiglia, che si occupa da tempo di questa causa.

L'obiettivo dichiarato è quello di far assumere le dovute responsabilità ai portali di contenuti per adulti, chiedendo a questi ultimi di certificare l'età degli utenti. Secondo Eugenia Maria Roccella, attualmente la situazione sarebbe fuori controllo, considerando anche che le famiglie italiane non utilizzerebbero molto i sistemi di controllo parentale.

L'ampia discussione a livello nazionale arriva in seguito al terribile caso di Caivano. A richiedere a gran voce di prendere provvedimenti c'è Don Patriciello, parroco di Caivano, ma anche un volto noto dei contenuti per adulti, Rocco Siffredi, si è detto favorevole a una misura di questo tipo. Per il momento non ci sono ulteriori dettagli sul possibile funzionamento pratico del sistema di verifica.