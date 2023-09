Stop al porno per i minori: il Governo cerca la quadra per la verifica dell'età

Dello stop al porno per i minori in Italia si parla ormai da diversi giorni, dopo i tragici fatti di Palermo e Caivano. Quest’oggi alle 16:30 presso la Presidenza del Consiglio è in programma la prima riunione istituzionale per stabilire il quadro normativo e le possibili soluzioni al fenomeno.

A guidare la riunione e la battaglia del Governo c’è la Ministra della Famiglia, Eugenia Roccella. L’Esecutivo, secondo quanto riportato dai colleghi di Key4Biz, mirerebbe ad obbligare i siti che offrono contenuti pornografici a verificare con certezza l’età degli utenti per accertarsi che siano maggiorenni ed, in caso contrario, bloccare l’accesso. Ma come fare?

Le ipotesi allo studio sono diverse: si parla di un’applicazione di terze parti che dovrebbe essere finalizzata esclusivamente alla verifica dell’età, ma si guarda anche all’estero ed a quanto fatto da siti come OnlyFans che da Giugno si affida a Yoti per verificare l’età degli utenti.

Con Yoti gli utenti si devono fare un selfie da mandare alla piattaforma che a sua volta, tramite un sistema d’IA si assicura che la persona sia reale e stima l’età con uno score che può sbagliarsi di massimo di 2 anni. Interessante anche il fatto che durante tale verifica non sia richiesto alcun documento d’identità.

L’Italia però guarda anche alla Francia dove in autunno entrerà in vigore proprio una stretta simile. Il Governo ha infatti introdotto l’obbligo di verifica per i siti porno dell’età degli utenti ed ha stabilito sanzioni importanti per le piattaforme che non adottano tali misure.