Dopo lo stop ai nuovi prodotti, Intel ritira i NUC dal mercato: è davvero un addio

La linea di mini-PC Intel NUC è finita in pensione nelle scorse settimane, quando Intel ha annunciato che non avrebbe più prodotto alcun nuovo dispositivo che ne facesse parte. Ora, però, pare che il Team Blu stia togliendo dal mercato diversi NUC lanciati negli scorsi mesi e negli scorsi anni, improvvisamente diventati "obsoleti".

A solo un mese di distanza dall'annuncio dello stop alla produzione di nuovi Intel NUC, infatti, Intel ha già cessato la vendita di 12 Mini-PC. Ciò significa che i NUC coinvolti non potranno più essere acquistati presso i rivenditori, mentre per il momento resta in sospeso il nodo del supporto software, dell'assistenza e dei pezzi di ricambio in caso di rottura o di malfunzionamenti.

Come spiega Tom's Hardware, il "pensionamento" più recente è stato quello degli Intel NUC 12 Enthusiast con GPU Arc A770M e CPU Intel Core i7-12700K, lanciati solo nel 2021. Pochi giorni prima, l'azienda aveva cessato anche la produzione e la vendita del NUC P14E Laptop Edition, uno chassis per laptop che doveva integrarsi con le componenti degli Intel NUC 11 lanciati nel 2020. Anche i NUC X15 Laptop Kit verranno tolti dal mercato l'8 settembre.

Restano invece in vendita gli Intel NUC 13 Extreme del 2022, che d'altro canto sono stati messi in commercio solo nel mese di novembre dello scorso anno. Sempre a settembre, infine, verranno tolti dal mercato gli Intel NUC 11 v5 Compute Elements e gli Intel NUC 11 v7 Compute Elements. In generale, tutti i NUC dovrebbero essere ritirati dalla vendita tra la fine del 2023 e l'inizio del 2024, permettendo così al Team Blu di uscire dal settore dei mini-PC.

Sembra dunque che neanche l'annuncio dei nuovi NUC di ASUS, che ha deciso di entrare nel mercato dei mini-PC al posto di Intel, abbia convinto il Team Blu a rivalutare la sua strategia nel settore NUC. Al contrario, pare che il colosso di Santa Clara voglia lasciare il campo libero ai suoi partner il prima possibile.