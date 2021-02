Stop ai servizi VAS attivati in automatico sulle SIM: saranno bloccati di default

L’AGCOM con una delibera pubblicata sul proprio sito ha annunciato di aver approvato le nuove linee guida relative all’attivazione dei servizi VAS sulla schede SIM degli utenti.

Il Garante per le Comunicazioni, nello specifico, ha spiegato che gli operatori non potranno più abilitarli automaticamente all’acquisto di una nuova scheda. Gli utenti che desidereranno rimuovere tramite blocco dovranno presentare un’esplicita richiesta che si concluderà con l’inserimento del numero di cellulare ed una One Time Password (OTP) inviata tramite SMS su di esso.

Tali novità saranno subito operative sulle nuove SIM, mentre su quelle già attive sarà implementato entro 30 giorni dalla ricezione di un apposito SMS informativo. Quest’ultimo “deve contenere la chiara indicazione che, nel caso in cui il cliente non esprima una diversa volontà, è attivato sulla SIM un blocco di default che inibisce l’attivazione di tutti i servizi digitali a contenuto (quali video, giochi, app, etc.), nonché la fruizione di quelli già attivi. Tale SMS deve essere inviato nuovamente cinque giorni prima dell’attivazione del blocco ai clienti che, avendo servizi premium attivi, non abbiano manifestato alcuna volontà”.

Si tratta senza dubbio di un’ottima novità per gli utenti, dal momento che in passato più volte questi avevano manifestato la loro contrarietà nei confronti dell’attivazione di tali servizi.