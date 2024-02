Stop smartphone a scuola anche in Italia: le nuove linee guida del Ministero

Solo qualche giorno fa su queste pagine abbiamo riportato la notizia delle nuove linee guida del Regno Unito sull’uso degli smartphone a scuola. In giornata odierna è arrivata una comunicazione del Ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, che è pronto ad introdurre nuove regole per l’uso di tali dispositivi.

In particolare, il Ministero fa sapere che sono in via di elaborazione alcune linee guida a cui dovranno sottostare gli studenti. Nella fattispecie, sarà indicato che “è opportuno evitare l’utilizzo dello smartphone (cellulare) nelle scuole d’infanzia, primarie e secondarie di primo grado”, mentre per le scuole primarie sarà consigliato un uso solo didattico dei tablet.

Il Ministro ha fatto sapere che la decisione è stata presa sia per questioni legate alla didattica che sociali, in quanto in alcuni casi l’uso improprio di smartphone e tablet avrebbe portato a tensioni tra studenti e personale docenti. Con meno distrazioni, secondo Valditara, si “difenderà il corpo docente ed il principio di delega e di autorità che è l’architrave non solo del sistema scolastico ma anche del sistema democratico”, come stabilito dall’Unesco che ha raccomandato tale divieto nelle classi.

L’Unesco infatti in un rapporto spiega che le distrazioni rappresentate dai telefonini influirebbero negativamente sulla memoria, la concentrazione, l’attività formativa ed il rendimento dei ragazzi.