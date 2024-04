Stop a traffico e caro benzina con lo scooter elettrico Xiaomi in OFFERTA!

Xiaomi Electric Scooter è lo scooter elettrico che ci vuole per una mobilità green e all'insegna del risparmio, oltre che senza stress. Il prezzo è al minimo storico: 342,36 euro! E' dotato di freni su entrambe le ruote, cicalino, indicatori di direzione e luci anteriori bianche o gialle e posteriori rosse. Così da usarlo con sicurezza di notte.

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Ecco le dimensioni: altezza aumentata di 39 mm, lunghezza aumentata di 64 cm, larghezza manubrio aumentata di 102 mm e larghezza pedana aumentata di 15 cm.

La nuova dimensione degli pneumatici da 10" offre migliori prestazioni di assorbimento degli urti e garantisce maggiore stabilità e comfort durante la guida, anche su strade accidentate come quelle tipiche delle città italiane.

Ma oltre a ciò, il design tubeless riduce i rischi di foratura degli pneumatici e insieme al battistrada più profondo garantiscono che gli pneumatici durino a lungo.

Bene anche la batteria, che garantisce un’autonomia massima di 35 km, quindi per un buon uso urbano ed extraurbano. Anche grazie al sistema di recupero dell’energia cinetica KERS.

Il motore offre una velocità massima di 20km/h e di superare pendenze con inclinazione fino al 16%. Inoltre è possibile regolare la velocità a 3 livelli per soddisfare le esigenze di guida.

Ottima la sicurezza, grazie al sistema di doppia frenata con freno a disco sulla ruota posteriore e sistema E-ABS sulla ruota anteriore.

Puoi collegarlo all’app Xiaomi Home e controllare in tempo reale la velocità e la carica rimanente, ma anche il chilometraggio rimanente e gli errori commessi. Oltre che bloccare il monopattino per parcheggiarlo in tutta tranquillità.

