Stop al vaccino anti-influenzale dal prossimo anno? Si... in un certo senso

A quanto pare, un tipo di virus influenzale che faceva ammalare le persone ogni anno non è stato individuato da nessuna parte sulla Terra da marzo 2020. Pertanto, gli esperti hanno consigliato di rimuovere i virus apparentemente estinti dai vaccini antinfluenzali del prossimo anno.

Non si tratta quindi di rimuovere interamente il vaccino anti-influenzale. Parliamo infatti nello specifico di un ramo dell’albero genealogico dell’influenza B noto come lignaggio Yamagata. Gli scienziati hanno segnalato per la prima volta l’apparente scomparsa del virus Yamagata nel 2021. Dopo aver individuato il primo farmaco al mondo per il congelamento, cerchiamo di capire che sviluppi potrebbero esserci.

Inizialmente, gli esperti hanno ipotizzato che le precauzioni prese per fermare la diffusione del COVID-19 come mascherine e distanziamento sociale, non solo avessero portato il numero complessivo di casi di influenza ai minimi storici,ma potrebbero aver completamente eliminato questo tipo di virus influenzale.

Alla luce dei nuovi report, un gruppo di consulenti della Food and Drug Administration (FDA) ha concordato all’unanimità che i virus Yamagata dovrebbero essere eliminati dalla formulazione del vaccino antinfluenzale per la stagione influenzale 2024-2025.

"Ne parliamo da quattro anni", ha dichiarato alla CNN il dottor Paul Offit, direttore del Vaccine Education Center presso l'ospedale pediatrico di Filadelfia e membro del comitato consultivo della FDA.

È opportuno ricordare come negli ultimi dieci anni, i vaccini antinfluenzali statunitensi abbiano protetto contro quattro tipi di influenza: due ceppi di influenza A e due ceppi di influenza B. Dal prossimo anno però, quel numero scenderà probabilmente a tre.

Eliminare Yamagata dalle formulazioni del vaccino antinfluenzale potrebbe aiutare ad aumentare la capacità produttiva dei produttori, in modo che possano produrre più dosi per i ceppi rimanenti.

"Non vogliamo vaccinarvi per un virus che non è più in circolazione da tre, quattro anni ormai", ha affermato la dottoressa Hana El Sahly, professoressa di virologia molecolare e microbiologia al Baylor College of Medicine e presidente del comitato consultivo della FDA. La strada potrebbe però essere più complicata del previsto.

Dopo aver visto come poter fare il vaccino tramite ultrasuoni e non più con semplici aghi, nonostante il consenso tra i funzionari sanitari, i leader dell’industria farmaceutica hanno sostenuto che i produttori avrebbero bisogno di più tempo per passare a una formulazione trivalente. Per effettuare il passaggio è necessario che i produttori superino vari ostacoli normativi.