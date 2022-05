Quanti store alternativi al Play Store ci sono su Android? Potreste non aspettarvelo

Se non siete troppo interessati alle app gratuite offerte dal Play Store, probabilmente è perché avete a disposizione uno smartphone o un tablet senza servizi Google. Che siate in una situazione di questo tipo o vogliate semplicemente espandere i vostri orizzonti, dovete sapere che esistono parecchi store alternativi su Android.

Tra l'altro, al contrario di quanto si potrebbe pensare, non si fa sempre riferimento a negozi scarsamente curati e gestiti interamente dalla community, in quanto nel corso degli anni la situazione si è evoluta in modo interessante. Infatti, al giorno d'oggi abbiamo ormai soluzioni ufficiali legate a realtà come Amazon, Epic Games e HUAWEI.

Non lasciatevi ingannare dai brand citati: mediante i classici file APK, questi store digitali si possono installare su pressoché qualsivoglia dispositivo Android. Ad esempio, l'Amazon Appstore che generalmente si trova preinstallato, tra gli altri prodotti, sui tablet Fire, è scaricabile per Android direttamente mediante il portale ufficiale di Amazon.

Potete invece accedere all'app Epic Games, che di fatto sta diventando uno store digitale a sé con l'introduzione di titoli come Rocket League Sideswipe, provando a installare Fortnite tramite APK. Da notare inoltre l'esistenza di HUAWEI AppGallery, ovvero lo store su cui il noto brand sta puntando molto con i suoi nuovi dispositivi. Ebbene, quest'ultimo si può scaricare proprio tramite il portale ufficiale di HUAWEI.

Al netto di questo, sì: esistono ancora quelle soluzioni dedicate agli utenti un po' più "smanettoni". Ci riferiamo, ad esempio, ad Aptoide e APKPure, che rappresentano però delle possibilità che andrebbero prese in considerazione solamente dagli appassionati che conoscono bene il mondo Android. Infatti, trattandosi di soluzioni non legate ad aziende ben note, capite bene che può potenzialmente subentrare qualche "grattacapo" in termini di sicurezza.

Insomma, in questa sede abbiamo citato un buon numero di store digitali alternativi al Play Store di Google, effettuando una sorta di "riassunto". Per il resto, se disponete di uno smartphone o tablet Android senza servizi Google, potrebbe interessarvi fare riferimento al nostro speciale su come fare tutto con dispositivi HMS, in cui siamo scesi nel dettaglio di alcuni classici scenari che si possono riscontrare con smartphone e tablet di HUAWEI o altri brand.