La storia dietro l'attacco di coccodrilli più mortale della storia non è vera

Nelle oscure acque di Ramree, un'isola al largo della Birmania, si consumò una delle pagine più buie e contese della Seconda Guerra Mondiale. All'inizio del 1945, le forze Alleate intrappolarono mille soldati giapponesi in una palude di mangrovie, dando inizio a un incubo che solo venti di loro avrebbero vissuto per raccontare.

Secondo racconti che si sono tramandati, quella notte divenne teatro di una strage senza precedenti, dove le grida di uomini straziati dai morsi di enormi coccodrilli di acqua salata si mescolavano al suono sinistro degli animali in preda alla frenesia alimentare.

Al sorgere del sole, solo i volatili necrofagi rimasero a fare compagnia ai resti lasciati dagli enormi rettili, in quello che venne poi conosciuto come il massacro dei coccodrilli dell'isola di Ramree, tristemente celebre per essere l'attacco di coccodrilli più mortale sulla faccia della terra.

Tuttavia, negli anni successivi, storici ed erpetologi hanno iniziato a mettere in dubbio la veridicità di questa macabra vicenda. Nonostante sia innegabile che molti soldati giapponesi persero la vita nella battaglia per Ramree, la storia del massacro per mano dei coccodrilli non trova riscontro nei resoconti militari ufficiali, né britannici né giapponesi, e la natura stessa dei coccodrilli di acqua salata non sembra propensa a simili ecatombi, soprattutto nei confronti di prede vive.

Il racconto di questa terribile notte fu messo per iscritto da Bruce S. Wright, un comandante della Marina Reale Canadese che partecipò all'assalto dell'isola. Dopo la guerra, Wright divenne un rispettato biologo e autore, e fu proprio la sua autorevolezza come naturalista a dare credito alla leggenda del massacro dei coccodrilli, pur essendo il suo un resoconto di seconda mano.

La questione solleva dubbi non solo sulla veridicità del racconto ma anche sulle modalità con cui la storia è stata accolta e diffusa. Se da un lato i coccodrilli di acqua salata sono effettivamente noti per essere tra i pochi coccodrilli che predano regolarmente gli umani, l'idea che possano aver causato la morte di 900 soldati giapponesi in una singola notte appare sempre più improbabile.

L'investigazione condotta da storici ed erpetologi ha rivelato che, contrariamente a quanto riportato, circa 500 soldati riuscirono a sfuggire dalle paludi, riducendo notevolmente il numero delle vittime attribuite ai coccodrilli.