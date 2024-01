Ecco la storia bizzarra raccontata dal precursore dei manga giapponesi

Un antico rotolo illustrato giapponese, risalente a un periodo compreso tra il 1550 e il 1650 d.C., offre una lezione di storia giapponese in modo unico. Conosciuto come "Nezumi no sōshi emaki" o "Il Racconto Illustrato del Ratto", questo manufatto artistico si trova nella Collezione Spencer della New York Public Library.

Considerato un precursore del manga moderno, il rotolo presenta dettagliate scene di cucina che forniscono preziose informazioni sulla preparazione del cibo nel Giappone medievale. Nella terra del Sol Levante, i ratti occupano un posto d'onore nelle tradizioni, simboleggiano astuzia, industriosità e sono visti come portatori di ricchezza e fortuna.

Secondo il folklore, possono assumere forma umana e vivere avventure straordinarie. Nel "Racconto Illustrato del Ratto", un signore dei ratti desidera sposare una donna umana. Per nascondere la sua vera identità, lui e il suo seguito si travestono da signori umani e organizzano un banchetto nuziale degno di uno shogun.

Il documento offre uno sguardo affascinante sul clima politico e sociale del Giappone dell'epoca (ecco come era la vita in quotidiana in questo periodo). Ma è la scena in cui viene preparato il banchetto a fornire dettagli culturali squisiti. "Il modo in cui gli artisti hanno raffigurato i ratti che si preparano per un banchetto offre intuizioni sulla divisione del lavoro e sul flusso di lavoro nelle cucine delle famiglie d'élite nel XVI secolo, un'epoca con pochissime altre fonti visive", spiega il professor Eric Rath, storico dell'Università del Kansas.

I ratti nel rotolo hanno ruoli e nomi specifici e indossano abiti che indicano lo status sociale. Alcuni di loro hanno nomi che indicano avidità e consumo, come Tōbei l'Amante dei Fagioli, Tarō il Goloso e Kuranojō il Masticatore di Riso. Tuttavia, all'interno della storia sono dei preparatori di cibo, piuttosto che semplici consumatori.

