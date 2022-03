La storia del cane che spingeva bambini in acqua per mangiare bistecche gratis

Senza alcun dubbio i cani sono i migliori amici dell'uomo. Animali fedeli, coraggiosi e che amano il loro padrone. Certo, ci sarà sempre qualche eccezione... come un cane che nel 1908, secondo quanto racconta il New York Times, spingeva i bambini in un fiume per ottenere come ricompensa una succulenta bistecca.

Tutto inizia con un cane terranova che, dopo aver sentito un bambino in pericolo all'interno del fiume Senna, decide eroicamente di salvarlo. Per ricompensare la creature quale premio migliore se non una bella e succulenta bisteccona? Un premio adeguato dopo un eroico salvataggio del bambino che rischiava di morire.

Il problema è sorto dopo, quando il cane - che chiameremo Billy - si accorse di quanto fosse "facile" ottenere della carne. Qualche giorno dopo, infatti, Billy salvò un altro bambino che era caduto all'interno del fiume... riconquistando un'altra bella e succulenta fettina di carne. Lo schema per il cane era chiaro: portare i bambini fuori dal fiume equivaleva a una splendida ricompensa.

Questi salvataggi continuarono quasi a cadenza giornaliera, tanto da attirare le attenzioni dei giornalisti locali. In questo modo si scoprì facilmente che in realtà era il cane stesso a spingere i bambini all'interno dell'acqua, per poi salvarli e ottenere la carne. Il New York Times pubblicò perfino un articolo con tanto di titolo: "Questo cane è un falso eroe".

"Ogni volta che [il cane] vedeva un bambino che giocava sul bordo del fiume lo buttava prontamente in acqua", si può leggere nell'articolo originale (che troverete in calce alla notizia). Insomma, una storia davvero assurda e a tratti tragicomica.

