La storia delle case dell'hype, ovvero vivere la propria vita sui social network

Il mondo degli influencer è alla costante ricerca di attenzione, più precisamente di "hype", come si usa spesso dire. Sappiamo tutti, però, quanto i social network siano in grado di cambiare le persone. Il dibattito su quale debba essere il confine tra la realtà e il Web è molto lontano dal concludersi, soprattutto dopo la notizia odierna.

Infatti, come riportato dal New York Times nel suo articolo titolato "Vorresti vivere e respirare creando contenuti per i social media?", a Los Angeles è nata la Hype House, una villa in cui sono andati a vivere 19 ragazzi con milioni di follower su Tik Tok, il noto social network cinese che sta spopolando tra i giovanissimi.

Avete capito bene: un gruppo di "tiktoker", questo il nome dei "Content Creator" di Tik Tok, ha deciso di vivere insieme per riuscire ad attirare il più possibile l'attenzione del pubblico. Da dicembre 2019 quattro ragazzi abitano a tempo pieno all'interno dell'abitazione, mentre gli altri influencer fanno da "comparse". Da qui girano video ed effettuano dirette per tutto il tempo, quasi come se si trattasse di un reality show. Alcuni di questi contenuti vengono pubblicati sull'account Tik Tok del gruppo, ma chiaramente il numero di video si moltiplica quando si prendono in considerazione i singoli profili dei partecipanti all'iniziativa.

Il concetto di "vivere insieme" non è nuovo nel mondo degli influencer: in passato diversi altri Content Creator hanno deciso di condividere le loro vite con il pubblico sfruttando la permanenza in abitazioni come quella citata. Tuttavia, la Hype House ha fatto scalpore negli USA sia per via del suo nome che per il numero di contenuti prodotti dal gruppo, visto che vengono pubblicati video sia di giorno che di notte.

Thomas, uno dei ragazzi coinvolti, ha dichiarato ai microfoni del New York Times: "Qui è 24/7. Ieri abbiamo pubblicato alle due di mattina. [...] Probabilmente ci sono 100 Tik Tok realizzati qui ogni giorno. Come minimo".