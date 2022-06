Ecco la storia dietro la celebre arma del dio Thor, il Mjolnir. Perché è così corto?!

Un resoconto dell'origine di Mjǫllnir si trova in Skáldskaparmál dall'Edda di Snorri. In questa storia, Loki scommette con Sindri e suo fratello Brokkr che non sarebbero mai riusciti a realizzare oggetti più belli di quelli dei Figli di Ívaldi (i dvergar che crearono altri oggetti divini: la lancia di Óðinn e la barca pieghevole di Freyr).

Sindri e Brokkr accettano la scommessa di Loki (se ancora non avete visto la serie Marvel dedicatagli potete leggere la nostra recensione) e i due fratelli iniziano a lavorare. Cominciano a forgiare nella loro officina e Sindri mette una pelle di maiale nella fucina e dice a suo fratello (Brokkr) di non smettere mai di lavorare il mantice finché non arriva e tira fuori quello che ha messo dentro. Loki, travestito da mosca, arriva e morde Brokkr sul braccio. Tuttavia, continua a pompare i mantici.

Quindi, Sindri tira fuori Gullinbursti, il cinghiale di Freyr dalle setole lucenti. Successivamente, Sindri mette dell'oro nella fucina e dà a Brokkr lo stesso ordine. Di nuovo, Loki, ancora sotto le spoglie di una mosca, arriva e, di nuovo, morde il collo di Brokkr due volte più forte di quanto gli avesse morso il braccio. Proprio come prima, Brokkr continua a far funzionare il mantice nonostante il dolore. Quando Sindri ritorna, tira fuori Draupnir, l'anello di Óðinn, che rilascia otto duplicati di sé stesso ogni nona notte.

Alla fine, Sindri mette del ferro nella fucina e dice a Brokkr di non smettere di pompare i mantici. Loki arriva una terza volta e morde Brokkr sulla palpebra ancora più forte. Il morso è così profondo che sgorga del sangue.

Il sangue scorre negli occhi di Brokkr e lo costringe a smettere di usare il mantice quel tanto che basta per asciugarsi gli occhi. Questa volta, quando Sindri ritorna, porta Mjöllnir fuori dalla fucina. Il manico è più corto di quanto Sindri avesse previsto e quindi il martello può essere maneggiato solo con una mano.

Nonostante la falla nel manico, Sindri e Brokkr vincono la scommessa e vanno a prendere la testa di Loki. Tuttavia, Loki elude la scommessa sottolineando che il dvergar avrebbe dovuto recidergli il collo per rimuovere la testa, ma il collo di Loki non faceva parte dell'accordo. Come premio di consolazione, Brokkr cuce la bocca di Loki per dargli una lezione.

Il prodotto finale viene quindi presentato a Thor e le sue proprietà sono descritte come segue:

"Quindi diede il martello a Thor e disse che Thor avrebbe potuto colpire forte quanto desiderava, qualunque cosa potesse essere davanti a lui, e il martello non avrebbe fallito; e se l'avesse lanciato a qualcosa, non sarebbe mai mancato e non sarebbe mai volato così lontano da non tornare nella sua mano; e se lo desiderava, poteva tenerlo nel suo sark, era così piccolo; ma in effetti era un difetto del martello che la canna anteriore fosse alquanto corta."

Speriamo che questa curiosità sia di vostro gradimento, anche in vista dell'arrivo di Thor: Love and Thunder.