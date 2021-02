La storia del 'Colpo dei Vaccini' da 500.000 dollari del 1959

Siamo nel 1959, il periodo in cui una grande epidemia di poliomielite, una grave malattia infettiva a carico del sistema nervoso centrale che colpisce soprattutto i neuroni motori del midollo spinale, colpì il Canada. Il Québec in quel periodo registrò il maggior numero di casi: oltre mille e 88 morti. La situazione era tremenda.

Gli abitanti di Montréal si precipitarono alle cliniche dei vaccini, a volte aspettando per ore sotto la pioggia, tutti con la speranza di ricevere le dosi per i loro figli. All'epoca, la produzione di vaccini in Canada era limitata a soli due laboratori, il maggiore produttore era il Connaught Labs presso l'Università di Toronto.

Tutte queste condizioni lasciarono il nord America con un'incredibile carenza di vaccini. Tutto stava per risolversi ad agosto quando una spedizione, uscita dai Connaught Labs, stava per distribuire vaccini necessari per coprire la città e tutta la provincia. Tuttavia, queste dose non vennero mai utilizzate.

Un uomo, Jean Paul Robinson, e altri due complici decisero di rubare le fiale conservate presso l'Istituto di microbiologia dell'Università di Montréal. Alle 3 del mattino del 31 agosto 1959, Robinson e complici saccheggiarono tutte le casse del vaccino, per un valore di quasi 500.000 dollari. L'indomani la città si risvegliò con una notizia terribile: non c'erano (di nuovo) più vaccini.

Robison aveva già venduto delle fiale al costo di 500 dollari, ma mantenere i vaccini alla giusta temperatura era difficile. Così decise di chiamare la polizia in modo anonimo e riferì loro della posizione dell'antidoto contro la poliomielite. Purtroppo, però, i medicinali dovevano essere testati a fondo, poiché si trovavano in condizioni non sicure, portando a un altro ritardo di due mesi.

Ovviamente ciò non impedì alla polizia di indagare e, dopo alcune piste e alcuni testimoni, riuscirono a risalire all'identità di Jean Paul Robinson. Alla fine, dopo due anni di processi, l'uomo venne assolto.