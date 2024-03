La storia che commuove il web: si traveste da volpe per curare dei cuccioli in cattività

In un centro per la fauna selvatica di Richmond, un'esibizione di tenerezza ha catturato l'attenzione di tutti: un impiegato si è trasformato in una volpe gigante per accudire dei piccoli di volpe. Questa storia ha inizio con un gesto di pura dolcezza.

L'uso della maschera è per evitare che i piccoli di volpe, cresciuti in cattività, sviluppino un attaccamento verso gli esseri umani, confondendoli per genitori o compagni. L'intento è quello di preservare l'istinto selvatico dei cuccioli, minimizzando il contatto umano attraverso barriere visive e suoni, riducendo il trasferimento tra strutture e, in questo caso specifico, indossando maschere che richiamano la loro specie.

La maschera utilizzata ha acceso i riflettori su questa pratica tanto insolita quanto affascinante (sapete che queste creature si stanno evolvendo per la vita in città?).

La direzione del centro, fonte di questa originale iniziativa, si è così trovata al centro di scherzosi dibattiti e consigli su come migliorare l'esperienza, forse con maschere ancora più realistiche, suggerite da chi di costumi pelosi se ne intende. Al di là delle apparenze e delle somiglianze con i personaggi del film "Il fantastico Mr. Fox" di Wes Anderson, ciò che resta è l'immagine di un impegno genuino verso la protezione della fauna selvatica.

Questa storia, diventata virale, non solo ha generato sorrisi e curiosità ma potrebbe trasformarsi in un'opportunità per accrescere il sostegno e i fondi necessari a sostenere il lavoro vitale del centro.

