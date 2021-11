La storia del dottore degli anni '30 che innestava testicoli di scimmia negli esseri umani

Di esperimenti bizzarri e al limite ce ne sono stati davvero tanti, ma sicuramente alcuni dei più strani sono quelli condotti dal dottor Henry Leighton-Jones, quando iniziò ad innestare dei testicoli di scimmia nelle persone con la promessa di aiutarli a vivere per oltre 100 anni.

Tutto ha inizio nel 1928, quando il dottor Henry Leighton-Jones iniziò a studiare endocrinologia, una branca della medicina che si occupa di ghiandole e ormoni. Negli anni '30 lo scienziato incominciò ad innestare queste parti delle scimmie. Occorre precisare che l'organo umano non veniva sostituito, ma delle sottilissime "fette" di testicoli di scimmia venivano innestati - come dei cerotti - nella medesima parte del corpo degli umani e, in poco tempo, sarebbero stati assorbiti dal corpo.

"Perché tutto questo?" Vi starete chiedendo voi. Bene, secondo Leighton-Jones - così come sostenuto dal dottore russo Serge Voronoff, suo mentore - l'invecchiamento era il risultato del rallentamento delle secrezioni endocrine, in particolare degli ormoni sessuali. Per questo motivo i due dottori cercarono di ringiovanire i pazienti umani con gli organi sessuali di altri animali; mentre oggi sappiamo che la chiave per vivere a lungo si trova nel DNA.

Si diceva che Leighton-Jones avesse una tenuta dei resoconti dei suoi esperimenti in maniera davvero impeccabile, e proteggeva i suoi clienti attraverso una "scrittura segreta" da decifrare con una "chiave crittografica" personale. Tuttavia, poiché morì per attacco di cuore a 75 anni - poco prima di mostrare i suoi risultati a una riunione post-laurea in un ospedale di Newcastle - i suoi scritti non vennero mai analizzati completamente.

Questo anche perché il dottore aveva dato a sua moglie il compito di distruggere tutti i suoi documenti in caso di morte prematura. Gli esperimenti di Leighton-Jones potrebbero sembrare al limite - ed effettivamente lo erano perché non supportati da alcuna evidenza scientifica -, ma anni dopo i suoi studi hanno rivelato grandi intuizioni alla scienza sulla tipizzazione dei tessuti e sulla chirurgia del trapianto di ghiandole.

Secondo alcuni esponenti della comunità scientifica, inoltre, i documenti del dottore potrebbero essere precursori significativi di farmaci e procedure salvavita ancora utilizzati oggi. Sono stati molti gli studi al limite nel corso della storia, ma sicuramente quello più crudele è stato l'esperimento del pozzo della disperazione.