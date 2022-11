Una storia esilarante: la casa di quest'uomo ha subito 23 schianti d'auto in 50 anni

Quando si acquista una casa in un luogo che non si conosce bene, spesso possiamo incappare in qualche elemento fastidioso con cui dobbiamo convivere, come ad esempio un vicino rumoroso. Se pensate che il vostro quartiere sia il peggiore di tutti, allora non conoscete la storia di questo pover’uomo della California.

Nel 2016, l’abitazione di Ray Minter è stata colpita da un’auto in corsa. La cosa particolare? Beh, quella era la ventitreesima volta che accadeva. Immaginate: siete sul vostro divano, state guardando la Serie A, quando poi… BOOM! Uscite in giardino e realizzate che, per l’ennesima volta, qualcuno si è schiantato sulla vostra casa. Esilarante è dir poco.

La cosa ancora più divertente, per noi lettori, è che Minter non si spaventa più se le mura della sua abitazione vengono meno. L’uomo ha anche provveduto a installare una serie di rinforzi per prevenire queste situazioni, come cancelli di metallo, pali e una barriera di mattoni. Sfortunatamente, l’ultimo schianto d’auto ha violato tutte le protezioni, sfondando il garage e la macchina del cittadino californiano.

Una “pista d’atterraggio” è così che il proprietario di casa ha definito la sua abitazione. Ma perché si verificano così tanti incidenti? Negli anni ’70, fu costruita un'uscita autostradale di fronte il giardino di Ray Minter. I danni sono coperti dall’assicurazione, tuttavia la sua famiglia è esposta perennemente al pericolo. Una volta, infatti, un auto investì sua nipote che giocava fuori, mandando la bambina in ospedale.

La città di San Jose, dove risiede Minter, ha programmato i lavori per la rimodulazione dell’incrocio, aggiungendo una mediana. I lavori dovrebbero iniziare l’estate del 2023. Se foste ancora in vena di storie stravaganti, allora potrebbe interessarvi il caso di Corey Johnson.

[NANCY AZIZ ]