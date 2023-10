Per la prima volta nella storia gli esseri umani hanno piegato un fulmine

Lì dove i fulmini danzano nel cielo, gli scienziati hanno fatto una scoperta rivoluzionaria: per la prima volta nella storia, l'umanità è riuscita a deviare una saetta. Questa impresa straordinaria è stata realizzata grazie all'uso di potenti laser che agiscono come veri e propri parafulmini virtuali, in grado di cambiare la loro direzione.

Sul Monte Säntis in Svizzera, una torre che viene colpita dai fulmini circa 100 volte l'anno è diventata il palcoscenico di questo esperimento pionieristico. Durante una tempesta di sei ore, gli impulsi laser hanno controllato la direzione di quattro scariche elettriche, con uno dei fulmini che ha seguito il percorso del laser per almeno 50 metri.

Questa ricerca potrebbe sembrare uscita da un film di fantascienza, ma ha profonde implicazioni pratiche. Sebbene i tradizionali parafulmini, come l'asta di Franklin, siano stati efficaci nel proteggere le strutture per secoli, la capacità di guidare i fulmini potrebbe offrire una protezione ancora maggiore, soprattutto in situazioni in cui le persone devono muoversi in campi aperti.

I laser potrebbero anche proteggere meglio le infrastrutture vitali rispetto ai tradizionali parafulmini. E mentre la tecnologia laser potrebbe sembrare costosa, potrebbe rivelarsi più economica a lungo termine rispetto ad altre soluzioni, come i razzi monouso. Contrariamente a quanto potremmo immaginare, i fulmini sono iniziati in cima alla torre, con il loro percorso verso l'alto controllato dal laser, piuttosto che un fulmine dal cielo reindirizzato verso un punto diverso a terra (a proposito, ecco un'immagine di un fulmine al contrario).

Questa scoperta non solo dimostra la nostra crescente capacità di controllare le forze della natura, ma apre anche la porta a nuove possibilità nel campo della scienza e della tecnologia.