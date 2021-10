La storia dell'Essex, il racconto che ispirò Herman Melville a scrivere Moby Dick

Herman Melville è riuscito a creare una storia leggendaria e che ancora oggi si trova all'interno delle classifiche sui miglior libri da leggere almeno una volta nella vita: Moby Dick. Forse non tutti sanno che le (dis)avventure del Capitano Achab, Queequeg, Ismaele e tutti i membri del Pequod sono ispirate a una storia vera.

Melville, tra le tante cose, si ispirò alla storia dell'Essex, una baleniera operante all'inizio del XIX secolo, per scrivere il suo libro. Questa nave affondò, circa 20 anni prima della scrittura del romanza, a causa di un attacco di balena. L'ultimo viaggio della baleniera risale al 12 agosto 1819, quando salpò da Nantucket per un viaggio verso il Sud America.

A bordo c'erano circa 21 membri capitanati da George Pollard Jr. Nonostante avesse la nomina di "nave fortunata", due giorni dopo la partenza l'Essex venne colpita da una terribile tempesta che danneggiò l'imbarcazione. La baleniera venne riparata successivamente sull'isola di Capo Verde (in Africa), alla fine di settembre, per poi riprendere il suo viaggio verso il Sud America.

Nel loro viaggio, l'equipaggio riuscì a uccidere numerosi capidogli, guadagnando ben 450 barili di grasso di balena e sbarcò perfino alle Galapagos, dove oltre a portare con loro oltre 300 tartarughe vive per mangiarle (poiché stavano finendo le provviste), un membro dell'equipaggio senza alcun motivo diede fuoco all'isola.

In mare, l'equipaggio avvistò un nuovo capidoglio nel 1820, lungo 25 metri e pesante quasi 80 tonnellate... ma che si comportava in modo strano. All'inizio, il cetaceo era immobile, ma poi iniziò subito a nuotare, puntando dritto verso l'Essex. Il capidoglio si tuffò appena sotto la superficie, aumentando la sua velocità e speronando la nave, facendo oscillare l'Essex da un lato all'altro.

La balena iniziò a sbattere la testa contro l'imbarcazione, fino a danneggiarla al punto da creare delle falle nello scafo. Nonostante i danni, i membri dell'equipaggio sopravvissero tutti. Dopo un mese sbarcarono su un'isola, morenti di fame e di sete. Sull'isola gli uomini mangiarono tutti gli uccelli... e decisero di andare via (tre membri decisero di restare).

Gli altri cercarono la fortuna in mare... ma il fato li aveva abbandonati. Morirono di fame molti uomini e i membri decisero di ricorrere al cannibalismo (a proposito, ecco tutte le culture che ricorrevano al cannibalismo). Alla fine restarono soltanto 8 uomini, tra cui il capitano Pollard, salvati da una nave britannica.

Nel caso ve lo stesse chiedendo no, Moby Dick non è mai esistito... almeno non come lo descriveva Melville (lo sapevate che la famosa caffetteria Starbucks deve il suo nome a un personaggio di Moby Dick?).