La storia di Euno, lo schiavo siciliano che si ribellò ai romani e divenne Re

Tra il 136 a.C. e il 132 a.C. in Sicilia orientale si svolse la prima guerra servile, una battaglia creata a causa dalle condizioni misere in cui versavano gli schiavi sin dalla fine della dominazione cartaginese. Protagonisti della rivolta furono gli schiavi Euno di Enna e Cleone di Cilicia.

La leggenda di Euno si fece strada rapidamente nella regione e addirittura, come accade molto spesso in questi casi, si vociferava che avesse poteri soprannaturali come un oracolo, capace di soffiare fuoco dalla sua bocca e che ricevesse visioni divine dalla dea siriaca Atargatis. Nel 135 a.C., quindi, gli schiavi, che lavoravano nelle piantagioni di Damofilo di Enna, si rivolsero a Euno per la loro ribellione.

Euno accolse gli schiavi tra le loro fila e li organizzò come un vero e proprio esercito. Successivamente gli uomini presero d'assalto varie città di Enna, dove catturarono e massacrarono Damofilo, sua moglie e i servi. Dopo la caduta di Enna, la rivolta si diffuse rapidamente in tutta la Sicilia ed Euno si fece chiamare "Re Antioco", conquistando nuovi territori e coniando monete con il suo volto.

Contemporaneamente, nel lato sud dell'isola, altri 5.000 schiavi si ribellarono sotto il comando di Cleone e catturarono la città di Agrigento (al tempo chiamata Agrigentum). Le fila dell'esercito si ingrossarono ancora di più, da 10.000 a 70.000 uomini (anche se altre fonti dicono addirittura 200.00).

Nel 133 a.C., per sedare la rivolta il Senato inviò il console Lucio Calpurnio Pisone che riconquistò la città di Messina e condannò a morte 8.000 prigionieri. L'anno successivo, invece, il console Publio Rupilio riconquistò la città di Taormina (chiamata Tauromenium) e marciò su Enna. Qui uccise Cleone e crocifisse circa 20.000 prigionieri in tutta l'isola per punizione.

Euno venne catturato a Taormina, ma morì prima di essere giustiziato a causa di una malattia.