La storia della Festa di San Patrizio e l'importanza del colore verde in Irlanda

Perché in Irlanda è così importante la Festa di San Patrizio e chi era il patrono in questione? Oggi ripercorreremo i momenti salienti che hanno reso grande questa ricorrenza cristiana. Inoltre, rimanendo in tema di festività cattoliche celebrate nel Regno Unito, vi consigliamo anche la lettura circa i festeggiamenti anglosassoni del Martedì Grasso.

San Patrizio, nacque, come Maewyn Succat, da una famiglia nobile romana, in Gran Bretagna, alla fine del IV secolo d.C. Poco prima dei 16 anni, fu catturato dalla villa di suo padre Calpurnius, da un gruppo di predoni che lo portarono in Irlanda e lo costrinsero alla schiavitù (riuscirà a fuggire solo dopo sei anni). La sua fede religiosa andò rafforzandosi durante il suo periodo di schiavitù.

Come di consueto accade nelle biografie dei servi di Dio, anche Maewyn Succat ottiene un compito dal Padre Eterno: cristianizzare l’Irlanda. Così, tornò nell’isola orientale dell’odierno Regno Unito come missionario della chiesa cattolica (adottando il nome Patricius, in inglese Patrick, che deriva dal latino “figura paterna”). Diede un grande contributo alla causa di conversione dei nativi irlandesi al cristianesimo, distribuendo i celebri sacramenti.

Entro la fine del VII secolo, San Patrizio diventò una figura leggendaria ed era venerato come un santo, anche se non fu mai formalmente canonizzato. Tra le più celebri leggende di San Patrizio è da rammentare l’eliminazione dei serpenti in Irlanda per mano del patrono. Quest’ultimi, che rappresentavano il diavolo, lo avrebbero attaccato durante un periodo di digiuno di 40 giorni.

Fu solo nel 1630 che il 17 marzo, il tradizionale giorno della morte di San Patrizio, fu aggiunto al breviario cattolico (un libro di preghiere) la Festa di San Patrizio. Ecco perché la festività è celebrata il 18 marzo, il giorno dopo l’Anniversario dell’Unità d’Italia.

Verso la fine del XVII secolo, gli irlandesi iniziarono ad onorare la ricorrenza con specifiche simbologie, come i trifogli. Secondo la tradizione, San Patrizio utilizzò la pianta per spiegare il concetto di Trinità a un “non credente”.

Sebbene il verde sia il colore più ricorrente in questa giornata, è stato il colore blu – una tonalità nota come blu di San Patrizio – ad essere associato per la prima volta al santo. Le prime raffigurazioni di San Patrizio lo mostrano in abiti blu e il colore appare anche sulle antiche bandiere irlandesi.

Man mano che i simboli blu divennero sempre più associati all’identità inglese, il verde crebbe in popolarità come simbolo di indipendenza. Durante la ribellione irlandese del 1798, il trifoglio e il colore verde divennero simbologie identificative degli isolani.