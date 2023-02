Per la prima volta nella storia l'IA ha guidato da sola un jet tattico

L'IA sta facendo dei passi da gigante ultimamente e lo abbiamo visto in molti casi (nonostante non sia ancora brava a fare le mani). Tuttavia, secondo quanto riferito da Lockheed Martin, un'intelligenza artificiale è riuscita a pilotare per 17 ore un velivolo di prova tattico VISTA X-62A che viene utilizzato per imitare i jet militari.

"Questo approccio, combinato con test mirati sui nuovi sistemi di veicoli man mano che vengono prodotti, maturerà rapidamente l'autonomia per le piattaforme senza equipaggio e ci consentirà di fornire capacità tatticamente rilevanti al nostro caccia da guerra", afferma il dott. M. Christopher Cotting, direttore della ricerca della US Air Force Test Pilot School.

Sebbene non sia chiaro esattamente cosa sia stato eseguito da parte dell'intelligenza artificiale, il software sembra essere stato in grado di mantenere perfettamente il volo. Lockheed Martin - come detto - ha utilizzato il VISTA X-62A, che è essenzialmente un moderno F-16D modificato utilizzato come aereo da addestramento.

Esiste solo un aereo simile e sarà utilizzato in futuro per addestrare l'intelligenza artificiale. Si tratta di una notizia che apre le porte a un'era dove i mezzi militari (soprattutto quelli aerei per ovvi motivi) saranno manovrati quasi totalmente da software specifici. Si tratta di una buona notizia o di una cattiva notizia?

Lasciamo ai posteri l'ardua sentenza e per adesso godiamoci il grande passo in avanti tecnologico.