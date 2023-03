La storia dell'incontro Kelly-Hopkinsville, prova degli alieni o cavolata assurda?

Sono tante le storie che parlano di presunti alieni venuti a trovarci sulla Terra, come ad esempio lo scheletro di Atacama. Uno dei meno noti, ma per alcuni la prova dell'esistenza di questi esseri intergalattici, è stato il fantomatico incontro Kelly-Hopkinsville del 1955.

"Il caso Kelly-Hopkinsville è un classico della letteratura sugli UFO che ha lasciato perplessi sia i credenti che i debunker", ha scritto Chris Rutkowski, famoso scettico sugli UFO e autore di The Big Book of UFOs. “Molti investigatori lo considerano un solido esempio di incontro ravvicinato del terzo tipo.”

Durante la notte del 21 agosto 1955, vicino alle comunità di Kelly e Hopkinsville nella contea di Christian nel Kentucky, due auto, con a bordo cinque adulti e diversi bambini, arrivarono alla stazione di polizia locale terrorizzati e chiedendo aiuto per uno scontro che stavano portando avanti da quattro ore.

Questa battaglia, secondo loro, era contro gli alieni, con tanto di avvistamento di astronave interstellare. "Delle facce erano apparse alla finestra, una aveva afferrato i capelli di un uomo e un numero non definito di 12-15 esseri fluttuava sopra o vicino al suolo, volando da un albero al tetto e sfuggendo alla cattura", afferma un rapporto.

Dei testimoni affermavano addirittura di aver visto il disco volante sfrecciare nel cielo e atterrare dietro alcuni alberi vicini. Gli alieni, secondo le descrizione, erano dotati di grandi occhi, alti circa un metro, con gambe sottili, mani simili a quelle umane e possibilmente antenne. I proiettili sembravano inutili contro di loro.

Una volta arrivata la polizia, le autorità non trovarono ovviamente alcuna traccia di alieni e, secondo i rapporti ufficiali, sembra che fossero stati sparati pochissimi proiettili durante le quattro ore e solo un vicino ha riferito di aver sentito degli spari dalla casa in quel momento, scambiandoli per alcuni petardi.

Come si spiega tutta questa vicenda? Escludendo l'opzione di qualche psicosi di massa - che sarebbe sicuramente più probabile di alieni intangibili - molto probabilmente una pioggia di meteoriti delle Perseidi potrebbe essere stata scambiata per delle astronavi alieni. E sì, un evento del genere si stava verificando proprio in quel momento, ovvero la pioggia di meteoriti Kappa Cygnids (segni nel cielo vennero stati avvistati in tutto lo stato).

Gli alieni, invece? Potrebbe essere stati semplici gufi cornuti. Quelli di questa zona, infatti, sono alti circa un metro (64 centimetri), hanno occhi grandi e riflettenti, gambe piccole e possono volare... proprio come i piccoli alieni visti la notte del 21 agosto. “Potrebbero davvero essere stati solo gufi? Beh, ovviamente non lo sapremo mai. È certamente una possibilità e sembra coerente con i rapporti", conclude Brian Dunning, famoso debunker e scettico. "Un'altra possibilità è che strane creature con superpoteri senza precedenti, mai avvistate prima o dopo nelle vicinanze, senza un motivo evidente, abbiano giocato con queste persona una notte del 1955. Nessuna prova è stata trovata in entrambi i casi."