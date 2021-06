La storia dell'ipotetico pianeta Vulcano nel nostro Sistema Solare: ecco i dettagli

Studiando l'orbita di Urano nel 1846, l'astronomo e matematico Urbain Le Verrier ipotizzò un altro pianeta che non era mai stato osservato prima. Il motivo di questa deduzione è semplice: c'era una differenza tra l'orbita osservata di Urano e il modo in cui la fisica newtoniana prevedeva che fosse la sua orbita.

Questa differenza, secondo Le Verrier, poteva essere spiegata solo con l'esistenza di un altro corpo celeste. L'uomo volle risolvere il problema utilizzando carta e penna, gli strumenti preferiti di un matematico, e incaricò l'astronomo tedesco Johann Gottfried Galle di guardare il punto predetto con un telescopio: incredibilmente il 23 settembre 1846 venne trovato il pianeta Nettuno.

Data la sua grande fama, Le Verrier venne chiamato per studiare un altro corpo celeste del nostro Sistema Solare: Mercurio. Poiché quest'ultimo è il pianeta più vicino al Sole, è difficile da osservare e il matematico fu incaricato di tracciare l'orbita di Mercurio utilizzando la fisica newtoniana. Tuttavia i risultati trovati dallo scopritore di Nettuno non avevano senso.

Secondo la teoria newtoniana, i pianeti si muovono in orbite ellittiche attorno al Sole, ma le osservazioni di Le Verrier mostrarono che l'orbita di Mercurio non aveva alcun senso. Così, per spiegare le anomalie della legge di gravitazione universale di Newton, ipotizzò l'esistenza di un altro pianeta, perfino più vicino del Sole, chiamato Vulcano.

Furono condotte numerose ricerche (durate 70 anni) per trovare questo fantomatico pianeta, ma nessuna di queste ebbe un vero e proprio esito. La risposta all'anomalia gravitazionale del pianeta Mercurio venne però risolta da un uomo che oggi ricordiamo molto bene: Albert Einstein grazie alla teoria della relatività generale.

La teoria di Einstein era in grado di prevedere il percorso di Mercurio senza che nessun altro pianeta influisse sulla sua oscillazione.