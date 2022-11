C'è stato un babbuino capostazione, aveva lo stipendio e non ha mai sbagliato

Verso la fine del 1800 i viaggiatori che passavano da Città del Capo, avevano la possibilità di assistere a qualcosa di davvero inusuale. In una stazione del luogo, le leve per la segnalazione dei treni erano operate da un babbuino di nome Jack.

In una storia che ha dell'incredibile, Jack era effettivamente un impiegato della ferrovia all'epoca. La Mainline Railroad di Port Elizabeth, situata in Sudafrica (dove, in tempi recenti, sembra che la malaria sia ad un passo dall'essere debellata), aveva assunto il babbuino ufficialmente quando si scoprì che da diverso tempo, l'operatore James Wide, si faceva aiutare da Jack per muovere le leve, poiché James era disabile.

Il servizievole primate veniva pagato 20 cents al giorno come operatore dei segnali ferroviari, in aggiunta ad una bottiglia di birra alla settimana.

L'operatore umano James Wide era soprannominato "Jumper", poiché era solito saltare da un vagone del treno all'altro, fin quando un giorno non cadde, rompendosi entrambe le game. Perdendo quasi totalmente l'uso degli arti inferiori, il suo lavoro si fece molto più difficoltoso. Trovò per caso il babbuino in un mercato di Città del Capo e, impressionato dalla sua intelligenza e propensione al lavoro, lo comprò.

Fu così che l'insolita amicizia tra un operatore ferroviario ed un babbuino cominciò. Wide scoprì presto che Jack aveva una peculiarità: amava l'alcol, ed era disposto a lavorare solo in cambio di bevande alcoliche.

Quando i viaggiatori cominciarono a notare che il responsabile della segnaletica era un babbuino, si preoccuparono e contattarono le autorità. Wide, ormai affezionato, chiese alla ferrovia di mettere alla prova le abilità di Jack, per fare in modo che potesse continuare ad aiutarlo nel lavoro. Un ingegnere fu incaricato di testare le sue capacità e Jack superò tutte le prove senza alcuna difficoltà. Il responsabile ferroviario rimase così stupefatto, che decise di assumerlo.

Si dice che nei 9 anni in cui Jack lavorò, non commise mai un singolo sbaglio.

Non è la prima volta che sentiamo parlare dell'intelligenza di questi animali. Anche gli antichi egizi utilizzano i babbuini per acciuffare i criminali.