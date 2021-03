Ecco la storia di Jeremy, la lumaca 'mutante' più solitaria del mondo

Nel 2016 un ex scienziato del Museo di Storia Naturale di Londra scoprì Jeremy, una lumaca davvero molto particolare che, invece di avere un guscio che si avvolge a destra del corpo come la maggior parte delle lumache, aveva il guscio che si avvolgeva verso sinistra. Una mutazione genetica che si verifica una volta ogni milione di creature.

Purtroppo per Jeremy, la riproduzione sarebbe stata molto difficile per lui, poiché anche i suoi genitali erano invertiti. Per questo motivo venne per presto definita la "lumaca più solitaria del mondo", tanto che l'Università di Nottingham, nel Regno Unito, decise di lanciare un appello pubblico per aiutare la lumaca a trovare una compagna mancina con cui accoppiarsi.

Due potenziali compagne vennero trovate nel 2017, ma sfortunatamente per Jeremy le due lumache decisero di accoppiarsi tra di loro, escludendo il protagonista della nostra storia. Le lumache sono ermafroditi, quindi hanno entrambi i gruppi di organi riproduttivi. Così le due potenziali "fiamme" di Jeremy diedero alla luce 56 figli, circa un terzo dei quali si credeva fossero stati "generati" dalla lumaca solitaria.

Stranamente, la prole di Jeremy è tutta nata con i gusci della direzione giusta. Come le storie d'amore più tristi, il protagonista della nostra storia morì poco dopo. "Abbiamo aiutato a risolvere uno degli enigmi della natura, il che è stato molto soddisfacente", dichiarò lo scienziato che trovò la lumaca. "C'è stato anche un lieto fine per Jeremy, nel trovare l'amore e nel produrre prole, anche se appena prima di morire."

A proposito di lumache, lo sapete che alcune di queste creature hanno un guscio "di ferro"? Mentre altre possono staccarsi la testa e ricostruirsi il corpo?