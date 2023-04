La storia di Lady Godiva, la donna che protestò nuda a cavallo nel Medioevo, è inventata!

Lady Godiva, come si legge in The Chronicle of John of Worcester, era una nobildonna inglese come tante del XI secolo ed era la moglie del conte di Coventry, Leofrico. Tuttavia, il suo nome è fortemente legato a una leggenda che la vede cavalcare nuda per le strade della città per protestare contro il regime fiscale del marito.

Sebbene la figura di Lady Godiva sia davvero esistita e abbia influenzato tantissimi poeti, artisti e scrittori in tutti questi secoli, non vi è alcuna fonte storica che possa confermare la tanto iconica impresa. La prima menzione della leggenda che conosciamo risale a 200 anni dopo il presunto avvenimento, cioè nel XIII secolo. Non esiste nessun documento che possa accreditare la sua cavalcata nuda per Coventry.

Sembra più logico immaginare che questa narrazione sia una trovata per aumentare il prestigio della città inglese o per celebrare la bellezza e la virtù della moglie del conte locale; sebbene la tradizione voglia che ella agisca contro il proprio marito. Inoltre, pare davvero improbabile che un evento del genere sia potuto accadere, soprattutto per mano di una nobildonna: per la visione cristiana dell’epoca, la nudità pubblica era un atto da condannare in maniera inequivocabile.

In conclusione, Lady Godiva, oggi, è diventata un simbolo di protesta contro l’ingiustizia sociale e l’oppressione fiscale, oltre ad essere un soggetto molto apprezzato da ogni forma d’arte… Nonostante la narrazione sia nata dal nulla!