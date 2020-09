La storia del leggendario Re Artù: realtà o frutto della fantasia?

Re Artù è sicuramente un personaggio molto popolare e conosciuto ancora oggi per via delle storie intorno al suo conto: la spada nella roccia, i cavalieri della tavola rotonda, Lancillotto e Merlino, sono alcuni dei racconti che lo hanno reso immortale al grande pubblico. La sua esistenza storica è tuttavia contestata dagli storici moderni.

I documenti sulla vita del personaggio sono pochi e rari. Emerge per la prima volta nel VI secolo nell'opera del monaco gallese Gildas, dove viene celebrata la sua vittoria a Mount Badon, ma non viene nominato. È solo nella Historia Brittonum del IX secolo, composta da un altro monaco, Nennio, che il famosissimo personaggio viene nominato "dux bellorum", un comandante militare, e vengono elencate le sue 12 battaglie.

Successivamente, il Re viene nominato nuovamente nel 12esimo secolo, nelle opere di Goffredo di Monmouth e il francese Chrétien de Troyes (lo stesso che ha creato le leggende intorno al Sacro Graal), gli scrittori che hanno veramente reso Artù la figura leggendaria di oggi. Nelle storie gallesi, infatti, Artù viene descritto come un guerriero, spesso un ostacolo per il percorso verso la grandezza di altri eroi.

Nei romanzi francesi, invece, è visto come un guerriero coraggioso, nobile e gentile. Nacque così l'immagine del re cortese, leader sia in guerra che in tempo di pace. Nella storia di Goffredo di Monmouth si legge della leadership e la determinazione di un Artù che diventa non solo un re, ma anche un conquistatore.

Queste storie sul suo conto non hanno far altro che rimuovere la sua possibile aura storica ed enfatizzare i valori che rappresentava e rappresenta, per certi versi, ancora oggi.