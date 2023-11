Per la prima volta nella storia un lupo attacca una foca e abbiamo il video

Un lupo solitario è stato osservato e filmato mentre cacciava e uccideva una foca, offrendoci un raro sguardo su un comportamento di caccia mai documentato prima. Questo evento straordinario è avvenuto nel Parco Nazionale di Katmai, e ha lasciato gli scienziati stupiti e affascinati.

Questi canidi, noti per essere animali che cacciano in branco e che collaborano per abbattere prede di grandi dimensioni come caribù e alci, hanno mostrato un lato completamente diverso del loro comportamento predatorio (e questa volta non c'entrano i parassiti). Il lupo, dopo aver individuato la sua preda, ha impiegato circa 30 minuti per sopraffare la foca, trascinandola infine su una bancata di sabbia per consumare il suo pasto.

La scena, immortalata in un filmato, rappresenta la prima volta che un lupo solitario è stato documentato mentre caccia e uccide una foca, svelando un aspetto inaspettato delle loro abitudini alimentari. Kelsey Griffin, biologa del Servizio dei Parchi Nazionali e autrice principale dello studio che descrive questi eventi, ha condiviso l'entusiasmo per questa scoperta, sottolineando l'importanza di tale documentazione.

Inoltre, in tre occasioni separate tra il 2016 e il 2019, sono stati osservati queste creature che trasportavano carcasse di lontra marina, un'altra preda marina che fino ad ora non era stata associata alla loro dieta. Nel 2021, è stato addirittura osservato un gruppo di tre lupi cacciare e consumare una lontra marina su un'isola durante la bassa marea. Questi avvistamenti suggeriscono che gli animali in questione possano aver ampliato il loro menu per includere mammiferi marini, adattandosi alle opportunità alimentari disponibili nel loro ambiente.

Le nuove osservazioni potrebbero gettare luce sui cambiamenti nelle popolazioni di prede e predatori, e sulle dinamiche ecologiche di questi ecosistemi. A tal proposito, sapete che è bastato un solo lupo a cambiare una foresta?