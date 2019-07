Trentino Alto Adige: l'orso chiamato M49 in fuga per i boschi

All’esemplare di orso denominato M49 la reclusione sembra proprio non piacere. E’ di poche ore fa la seconda fuga di questo “Rambo” dalla pelliccia folta, un esemplare di circa 136 kg di orso bruno italiano.

L’orso, ricordiamolo, è stato catturato in Trentino Alto Adige domenica ed è stato portato in una gabbia di massima sicurezza e posto insieme ad altri esemplari “problematici”.

La prigionia all’orso gli stava estremamente scomoda e la sua determinazione a fuggire era tanto alta da permettergli di superare ben tre recinzioni elettrificate di poco più di tre metri di altezza, sparendo così nella boscaglia senza lasciare alcuna traccia.

Appena scoperta la fuga, la Guardia forestale del Trentino è partita alla ricerca dell’orso, aiutata da alcuni segugi abili nel seguire le tracce odorose dell’orso.

La situazione per M49 si sta mettendo male, però, perché il governatore del Trentino ha dato ordine di uccidere l’animale se questi si fosse rivelato un pericolo per la Guardia Forestale o per i cittadini della regione, sottolineando il fatto che se è riuscito a scappare dal luogo della sua prigionia deve essere considerato un animale pericoloso.

Di parere diametralmente opposto il WWF che sostiene che la recinzione, evidentemente, non era adatta a contenere l’animale “perché gli orsi non possono volare”.

Ricordiamo che l’orso bruno italiano è una specie in via di estinzione e che la popolazione attuale di orsi, in Italia, si aggira intorno ai 50-60 esemplari.

Con il ripopolamento di questa specie è più facile, per l’uomo, venirne a contatto. Gli incontri non si sono sempre risolti senza problemi e altri orsi, in passato, non sono stati fortunati quanto, per il momento, lo è l’esemplare M49.

La vicenda è lungi dall’essere risolta e la determinazione di M49 nella sua fuga è encomiabile tanto che meriterebbe, di certo, di essere lasciato in pace a vivere la sua vita nei boschi del Trentino.